ЗС РФ просунулись відразу біля декількох населених пунктів: подробиці від Deepstate (карти)

Згідно з даними аналітиків, ЗС РФ мали успіх відразу поблизу декількох населених пунктів, однак Генштаб на цей час цю інформацію ніяк не підтвердив.

ЗС РФ продовжують тиснути на українських захисників по всій лінії фронту. Зокрема, за останню добу ворог просунувся відразу біля декількох населених пунктів. Про зміни на лінії фронту аналітики проєкту DeepState в ніч на 9 грудня написали у Telegram-каналі.

За їх даними, ворог мав деякий успіх поблизу села Трудове. У населеному пункті мешкає близько 116 осіб.

Трудове Фото: DeepState

Також з онлайн-карт видно просування ворога в Кураховому.

Курахове Фото: DeepState

Також змістилась лінія фронту поблизу селища Шевченко Покровської громади Донецької області та села Відродження, що знаходиться неподалік. На карті можна побачити просування ворога вперед.

Шевченко Фото: DeepState

Також можна побачити деякі зміни поблизу населеного пункту Пушкіне. Тут ворогу також вдалось пройти вперед.

Пушкіне Фото: DeepState

В Генеральному штабі наразі ніяк не коментували цю ситуацію. Однак станом на 22:00 08 грудня 2024 повідомлялось, що від початку цієї доби відбулося 178 бойових зіткнень.

Згідно з цими даними, на Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував українські позиції, зокрема, поблизу Курахового. Силами оборони зупинено 36 із 40 наступальних дій противника.

Нагадаємо, нещодавно українські війська успішно відбили спробу російських сил закріпитися на правому березі річки Оскіл у районі Новомлинська (північ від Куп'янська). Згідно з опублікованими геолокаційними даними ЗСУ взяли контроль над цим населеним пунктом.

Пізніше стало відомо, що військові 48-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України імені Номана Челебіджіхана витіснили російські сили з села Новий Комар на Донеччині. Під час звільнення населеного пункту військовими було використано велику кількість розрахунків FPV, що призвело до значних втрат особового складу ЗС РФ.