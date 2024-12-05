Взяли багато полонених: ЗСУ звільнили населений пункт на Донбасі, — DeepState (відео)

За словами аналітиків, під час звільнення села Новий Комар використали велику кількість розрахунків FPV, що призвело до значних втрат особового складу ЗС РФ.

Військові 48-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України імені Номана Челебіджіхана витіснили російські сили з села Новий Комар на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepStatе з посиланням на відео бійців батальйону.

Аналітики також зазначили, що ворог поніс великі втрати убитими, багато воїнів ЗС РФ втекло. Також до українського полону потрапили росіяни з 40-ї окремої бригади морської піхоти.

"Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків ФПВ, які були залучені до звільнення села", — додали в DeepStatе.

На ресурсі відзначають надзвичайно точну роботу дроноводів.

"Серед екіпажів: ФПВ РУБпАК "ВИРІЙ " 241 обр Тро. Варто згадати і козаків з 3 МБ 31 ОМБр та танчик 23 ОМБр", — розповіли аналітики.

Фото: Deep State

Нагадаємо, в кінці листопада ЗСУ завершили зачистку Куп'янська у Харківській області від російських окупаційних військ. Загалом за інформацією Генштабу окупанти 23 рази штурмували позиції ЗСУ на цьому напрямку.

Зазначимо, раніше аналітики DeepStatе зазначали, що командування ЗСУ надавало неправдиві дані про утримання позицій під Кураховим. Окупанти просувались як в самому місті, так і в населених пунктах поруч. Однак інформація подавалась щодо утримання позицій.