Взяли много пленных: ВСУ освободили населенный пункт на Донбассе, — DeepState (видео)

По словам аналитиков, при освобождении села Новый Комар использовали большое количество расчетов FPV, что привело к значительным потерям личного состава ВС РФ.

Военные 48-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepStatе со ссылкой на видео бойцов батальона.

Аналитики также отметили, что враг понес большие потери убитыми, многие воины ВС РФ сбежали. Также в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

"Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов ФПВ, которые были привлечены к освобождению села", — добавили в DeepStatе.

На ресурсе отмечают чрезвычайно точную работу дроноводов.

"Среди экипажей: ФПВ РУБпАК "ВИРИЙ" 241 обр Тро. Стоит вспомнить и казаков с 3 МБ 31 ОМБр и танчик 23 ОМБр", — рассказали аналитики.

Фото: Deep State

Напомним, в конце ноября ВСУ завершили зачистку Купянска в Харьковской области от российских оккупационных войск. Всего по информации Генштаба оккупанты 23 раза штурмовали позиции ВСУ на этом направлении.

Отметим, ранее аналитики DeepStatе отмечали, что командование ВСУ предоставляло ложные данные об удержании позиций под Курахово. Оккупанты продвигались как в самом городе, так и в населенных пунктах рядом. Однако информация подавалась по удержанию позиций.