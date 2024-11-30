Командование ВСУ дает ложные данные об удержании позиций под Курахово — DeepState

Оккупанты пытаются закрыть "карман" в районе города, а также продвигаются по центру Курахово и закрепляются в многоэтажках, рассказывают аналитики.

Российские оккупанты продолжают давить в районе Курахово Донецкой области и имеют продвижение как в самом городе так и в населенных пунктах рядом. Об этом пишут аналитики DeepState.

"Продолжают к*цапы свое давление на севере Курахово, двигаясь вдоль Кураховского водохранилища в направлении Старых Тернов, которые являются целью штурмовых действий в этом районе. Отдельные единицы пехоты замечаются уже на подступах села, соответственно, можно сказать, что Берестки полностью перешли под контроль врага. Очень жаль, что в данном районе продолжается подача ложных сведений "на верх" по удержанию позиций", — проинформировали аналитики.

Отмечается, что продолжаются тяжелые бои за Сонцевку, где россияне имеют постоянные прорывы, впрочем они не могут продвинуться дальше, потому что вражескую пехоту ликвидируют бойцы Сил обороны.

Карта боев в районе Курахово

Также оккупанты имеют продвижение в самом Курахово, осуществляя давление с востока. Россияне пытаются закрепляться в районе многоэтажек на улице Победы и проспекта Прокофьева, что является фактически центральной частью города.

"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди уродов ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали ровнять с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", — сообщили в DeepState.

Кроме этого в районе "кармана" продолжаются бои на участке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка. Здесь вражеская пехота "сует со всех сторон". Также враг начал давить со стороны Трудового на Успеновку, пытаясь закрыть карман.

"Не утихают попытки штурма из Дальнего. Не оставляет р*сня возможностей улучшить тактическое положение на южном фасе Курахово по отрезку Ясная Поляна-Максимовка, двигаясь в сторону трассы Н15", — проинформировали аналитики.

Напомним, что 30 ноября украинский военнослужащий Кирилл Яковлев заявил, что в армии ухудшается морально-психологическое состояние, а Украина теряет больше людей, территорий и денег из-за обычной лжи.