Командование ВСУ дает ложные данные об удержании позиций под Курахово — DeepState
Оккупанты пытаются закрыть "карман" в районе города, а также продвигаются по центру Курахово и закрепляются в многоэтажках, рассказывают аналитики.
Российские оккупанты продолжают давить в районе Курахово Донецкой области и имеют продвижение как в самом городе так и в населенных пунктах рядом. Об этом пишут аналитики DeepState.
"Продолжают к*цапы свое давление на севере Курахово, двигаясь вдоль Кураховского водохранилища в направлении Старых Тернов, которые являются целью штурмовых действий в этом районе. Отдельные единицы пехоты замечаются уже на подступах села, соответственно, можно сказать, что Берестки полностью перешли под контроль врага. Очень жаль, что в данном районе продолжается подача ложных сведений "на верх" по удержанию позиций", — проинформировали аналитики.
Отмечается, что продолжаются тяжелые бои за Сонцевку, где россияне имеют постоянные прорывы, впрочем они не могут продвинуться дальше, потому что вражескую пехоту ликвидируют бойцы Сил обороны.
Также оккупанты имеют продвижение в самом Курахово, осуществляя давление с востока. Россияне пытаются закрепляться в районе многоэтажек на улице Победы и проспекта Прокофьева, что является фактически центральной частью города.
"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди уродов ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали ровнять с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", — сообщили в DeepState.
Кроме этого в районе "кармана" продолжаются бои на участке Елизаветовка-Романовка-Ганновка-Успеновка. Здесь вражеская пехота "сует со всех сторон". Также враг начал давить со стороны Трудового на Успеновку, пытаясь закрыть карман.
"Не утихают попытки штурма из Дальнего. Не оставляет р*сня возможностей улучшить тактическое положение на южном фасе Курахово по отрезку Ясная Поляна-Максимовка, двигаясь в сторону трассы Н15", — проинформировали аналитики.
Напомним, что 30 ноября украинский военнослужащий Кирилл Яковлев заявил, что в армии ухудшается морально-психологическое состояние, а Украина теряет больше людей, территорий и денег из-за обычной лжи.