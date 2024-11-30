"Война — это ложь": боец ВСУ рассказал Фокусу, почему Украина теряет территории на фронте

Ложь влияет на ситуацию на фронте, в частности, из-за этого командиры низших и высших уровней могут делать ошибки, рассказал Фокусу украинский военный Кирилл Яковлев.

Украинский военнослужащий Кирилл Яковлев заявил, что в армии ухудшается морально-психологическое состояние, а Украина теряет больше людей, территорий и денег из-за обычной лжи. Больше об этом в материале "Что изменить в армии, где взять деньги на войну и как победить: интервью Фокусу с братьями Яковлевыми".

Он отметил, что недостатки в армейской структуре влияют на ситуацию на фронте. В частности, речь идет о лжи.

"Прежде всего, это ложь, когда врут людям, когда врут военным. Из-за этого ухудшается морально-психологическое состояние в войске. Из-за этого командиры низших и высших уровней делают ошибки", — сказал Кирилл Яковлев.

Он рассказал, что могут не доложить, что какая-то посадка потеряна, в результате туда отправляют бойцов, а те погибают, ведь думали, что там есть украинские военные, а их нет. Таких примеров очень много. А потому стоит прекратить врать друг другу.

"Я не говорю, что мы должны говорить только правду. Война не о правде. Война — это ложь. Но когда мы врем самим себе, как в России, то мы потом сталкиваемся с тем, что теряем еще больше людей, территорий, денег", — заявил Яковлев.

Напомним, 26 ноября нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала военное и политическое руководство Украины. По ее словам, на всех уровнях наблюдается ложь и коррупция.

15 ноября аналитики DeepState заявили, что украинское командование не знает всей правды о ситуации вокруг Курахово на Донбассе. Ведь оно получает "лживые доклады".