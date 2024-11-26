"Почти нет надежды": Безуглая обвинила военно-политическое руководство в "культуре лжи"

Нардеп предупредила о возможном коллапсе государственности. Она заявила, что в сети отсутствуют обсуждения продвижения ВС РФ на одном из направлений.

Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала военное и политическое руководство Украины. Об этом известно из публикации в Facebook от 26 ноября.

"Такое несется, что уже почти нет надежды, честно говоря", — заявила парламентарий.

Она вспомнила о поставках 100 тысяч некачественных мин ВСУ и отметила, что министр обороны Рустем Умеров "до сих пор на должности".

Безуглая сообщила о противостоянии руководителя Офиса президента Андрея Ермака, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главы Минцифры Михаила Федорова. По ее словам, "более опытное в интригах старшее поколение" объединилось для уничтожения "конкурентной молодежи".

Также парламентарий вспомнила о ситуации на фронте, а именно продвижение ВС РФ к Покровску и Днепропетровской области.

"До области остались считанные километры, но общество уже настолько выгорело, что этого в сети практически нет. Город туда, город сюда", — заверила она.

Нардеп отметила, что при этом в Днепропетровской области строят круговую оборону Павлограда, хотя десятки километров вокруг остаются незащищенными.

Она заявила о "продолжении уничтожения проактивных лидеров" в Силах обороны. В этом контексте политик вспомнила Курскую операцию и раскритиковала ее позиционирование как необходимого шага для защиты Сум и Запорожья.

Безуглая раскритиковала военное руководство и за "сознательный перевод" специалистов в пехоту, в частности речь идет о медиках.

"Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта", — подчеркнула она.

Парламентарий заверила, что риск коллапса государственности растет. Она попросила всех "держаться в пределах здравого смысла".

Публикации Марьяны Безуглой от 26 ноября Фото: Скриншот

Напомним, 28 октября нардеп Марьяна Безуглая сообщала, что Генштаб ВСУ решил перевести 20% медперсонала военных госпиталей в пехотные подразделения. В командовании ответили, что медицинская служба не потеряет работоспособность, а медики не станут пехотинцами.

OSINT-аналитик Виталий Кононученко в начале октября сообщал, что после поста Безуглой была сорвана ротация в Угледаре.