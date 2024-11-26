"Майже немає надії": Безугла звинуватила військово-політичне керівництво в "культурі брехні"

Нардепка попередила про можливий колапс державності. Вона заявила, що у мережі відсутні обговорення просування ЗС РФ на одному з напрямків.

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала військове та політичне керівництво України. Про це відомо з публікації в Facebook від 26 листопада.

"Таке несеться, що вже майже немає надії, чесно кажучи", — заявила парламентарка.

Вона згадала про постачання 100 тисяч неякісних мін ЗСУ та зазначила, що міністр оборони Рустем Умєров "досі на посаді".

Безугла повідомила про протистояння керівника Офісу президента Андрія Єрмака, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та голови Мінцифри Михайла Федорова. З її слів, "більш досвідчене в інтригах старше покоління" об'єдналося для знищення "конкурентної молоді".

Також парламентарка згадала про ситуацію на фронті, а саме просування ЗС РФ до Покровська й Дніпропетровської області.

"До області залишилися лічені кілометри, але суспільство вже настільки вигоріло, що цього в мережі практично немає. Місто туди, місто сюди", — запевнила вона.

Нардепка зауважила, що при цьому у Дніпропетровській області будують кругову оборону Павлограда, хоча десятки кілометрів навкруги залишаються незахищеними.

Вона заявила про "продовження знищення проактивних лідерів" у Силах оборони. У цьому контексті політикиня згадала Курську операцію та розкритикувала її позиціювання як необхідного кроку для захисту Сум і Запоріжжя.

Безугла розкритикувала військове керівництво й за "свідоме переведення" фахівців у піхоту, зокрема йдеться про медиків.

"Брехня, брехня, брехня і корупція на всіх рівнях. Культура брехні як національна системна риса", — підкреслила вона.

Парламентарка запевнила, що ризик колапсу державності зростає. Вона попросила усіх "триматися в межах здорового глузду".

Публікації Мар'яни Безуглої від 26 листопада Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 жовтня нардепка Мар’яна Безугла повідомляла, що Генштаб ЗСУ вирішив перевести 20% медперсоналу військових шпиталів до піхотних підрозділів. У командуванні відповіли, що медична служба не втратить працездатність, а медики не стануть піхотинцями.

OSINT-аналітик Віталій Кононученко на початку жовтня повідомляв, що після посту Безуглої була зірвана ротація у Вугледарі.