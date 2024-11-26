ЗСУ поставили міни, які не долітають і не вибухають: у Раді розкрили з'ясовані причини браку

Військовослужбовці поскаржились на неякісні снаряди, які не справляються з основним своїм завданням — ураженням. Нардеп Федір Веніславський передав висновки міжвідомчої комісії.

Бійці ЗСУ поскаржились на міни калібру 120 мм, які не долітали до цілей і не вибухали. 26 листопада у коментарі "Суспільному" член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, у чому причина.

Парламентар підтвердив, що були виявлені нештатні спрацювання поставлених виробниками мін. До утвореної міжвідомчої комісії увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому та оборонного сектору. Комісія з’ясувала причини неспрацювання мін та надіслала відповідний звіт.

"Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури й підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв", — передав Веніславський.

Він запевнив, що усі міни з партії відкликали на завод, і виробник найближчим часом поставить нові на заміну. Снаряди пройдуть "ретельне додаткове обстеження". Нардеп відмовився назвати кількість "проблемних" мін, але повідомив, що йдеться про цілу партію.

"Сказати що завод неправильно виготовляв — це достатньо серйозні звинувачення, нехай цим займаються правоохоронні органи", — зауважив він.

Веніславський підкреслив, що системних проблем з боєприпасами немає. Він пояснив, що є низка чинників, пов’язаних з умовами виготовлення й зберігання. З його слів, у майбутньому будуть ретельніше перевіряти якість мін, умови їх виробництва, зберігання й застосування.

Нардеп уточнив, що перші інциденти з бракованими мінами сталися у листопаді.

В одній з бригад, яка воює на Покровському напрямку, журналістам підтвердили інформацію про нештатні спрацювання у листопаді та те, що усі випадки стались з мінами однієї партії. Неназваний посадовець Міноборони повідомив, що загалом виробником були поставлені сотні тисяч снарядів, а проблеми виникли лише з однією партією.

Нагадаємо, військовослужбовці поскаржились на міни, які розпадаються в руках, промахуються, не вилітають з міномета і не вибухають. Розслідувач Юрій Ніколов з’ясував, що була відкликана партія у 100 тисяч снарядів, а нової захисникам доведеться чекати два-три місяці.

26 листопада у Міноборони заявили, що вже три тижні проводять розслідування, та пообіцяли покарати винних. У міністерстві припускали, що проблеми з мінами можуть бути спричинені неякісними пороховими зарядами або порушенням умов зберігання.