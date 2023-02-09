В "Укроборонпромі" показали 120 мм міни, зроблені спільно з країною НАТО (фото)

У держконцерні зазначають, що 120-мм міномет може вражати цілі на відстані до семи кілометрів, а сучасними боєприпасами — понад вісім кілометрів.

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Державний концерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва із країною Північноатлантичного альянсу — міни калібру 120 мм. Про це йдеться на сторінці виробника у Facebook.

Повідомляється, що Міністерство оборони України уклало контракт на постачання 120-мм мін, і найближчим часом ці боєприпаси опиняться в українських військовослужбовців.

[ + – ] Міни 120 мм

В "Укроборонпромі" зазначили, що засоби ураження зроблено за сучасними технологіями, а частина військово-промислових підприємств розташована в одній із європейських країн.

"Цей боєприпас гарантовано вражає ворожу піхоту в радіусі від 25 до 60 м, а розліт уламків може досягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку", — йдеться у публікації.

[ + – ] Міни 120 мм

На сьогодні 120-мм міномети активно використовуються у російсько-українській війні та є одним із найпоширеніших в Україні видів артилерії. Дальність ураження 120-мм міномета становить до семи кілометрів, а сучасними боєприпасами — понад вісім кілометрів.

Нагадаємо, що 3 січня державний концерн "Укроборонпром" показав випробування чергової партії 82 мм мін, опублікувавши відповідні фотографії. Їхнє серійне виробництво розгорнуто на території однієї з країн НАТО.

Фокус також писав про те, що 8 лютого пресслужба "Укроборонпрому" повідомила про розвиток партнерства із чеською бронетанковою галуззю. Так, 6 лютого підписано угоду з VOP CZ на спільну розробку та ремонт бронетехніки.

Ще ми писали про те, що на брифінгу 13 січня спікерка держконцерну "Укроборонпром" Наталія Сад розповіла про успішні випробування українського ударного дрона, який здатний вражати ворожі об'єкти на відстані понад тисячу кілометрів.