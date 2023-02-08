"Укроборонпром" розроблятиме зброю разом із Чехією: підписано угоду

У двосторонньому документі зазначаються конкретні терміни реалізації намічених планів. У держконцерні стверджують, що співпраця з Чехією поглибить інтеграцію України до оборонного комплексу НАТО.

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Державний концерн "Укроборонпром" розвиває партнерство з чеською бронетанковою галуззю. 6 лютого було підписано угоду з VOP CZ на спільну розробку та ремонт бронетехніки. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

Чеський виробник VOP CZ спільно з українським держконцерном ремонтуватиме та розроблятиме бронетехніку, а також створюватиме ланцюжки постачання деталей до наявних виробів. Стверджується, що документ має конкретний план із графіком реалізації намічених завдань.

Офіційна делегація Чехії складалася з керівництва міжурядової агенції оборонного співробітництва (AMOS) при Міноборони оборони, а також заступника МЗС Ярослава Кюрфюрста.

Зазначається, що так наповнюється угода з AMOS щодо створення спільного оборонного кластера.

"Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розвиток сервісних хабів із обслуговування та ремонту ОВТ, а також співробітництво у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", — зазначають у держконцерні.

Для України поглиблення співпраці з Чехією в оборонній сфері позитивно впливатиме на подальшу інтеграцію країни до оборонно-промислового комплексу країн НАТО. Вже зараз концерн має низку домовленостей про співпрацю з більш ніж 10 країнами НАТО.

Нагадаємо, 13 січня в "Укроборонпромі" показали випробування українських 82 мм мін. Їхнє виробництво налагоджене закордоном.

2 січня в "Укроборонпромі" заявили про відправку українських 152-мм боєприпасів на фронт.