В "Укроборонпромі" показали випробування українських 82-мм мін (фото)

Держконцерн організував серійне виробництво мін в одній із країн НАТО. Наразі боєприпаси активно проходять випробування.

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Державний концерн "Укроборонпром" показав чергові випробування 82 мм мін, виробництво яких організували в одній з країн НАТО. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

"Хороших мін при поганій війні put in’a забагато не буває", — підписали фото в "Укроборонпромі".

На фото було показано випробування чергової партії українських 82-мм мін.

[ + – ] Міни виробляються в одній з країн НАТО

Чим особлива міна "Укроборонпрому"?

11 січня в держконцерні заявили про серійне виробництво мін 82-мм калібру. Потужності розташовані на території однієї з країн НАТО. Укроборонпром організував закордонне виготовлення. Вони особливі тим, що мають велику кількість уламків. Кількість уламків у 2-2,5 рази більша, ніж у штатної міни. Також було покращено форму та їх розмір.

[ + – ] Виробництво 82-мм мін

Порівняння штатної міни та української:

кількість уламків на 5 метрах — 198 у штатної та 460 у міни від "Укроборонпрому";

на 10 метрах — 70 проти 140 в української міни;

на 15 метрах — 41 і 69 в українського снаряда.

Нагадаємо, 2 січня в "Укроборонпромі" заявили про відправлення українських 152-мм боєприпасів на фронт.

"Укроборонпром" відрапортував про налагодження виробництва 122-мм та 152-мм боєприпасів та 120-мм мін 18 листопада минулого року. 21 листопада їх вперше продемонстрували публіці.