Летить на 1000 кілометрів: "Укроборонпром" успішно випробував дрон-аналог Shahed (відео)

Держконцерн провів кілька повітряних випробувань дрона-камікадзе, який доручив зробити Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його унікальність полягає в атаці ворожих цілей кілька разів.

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Державний концерн "Укроборонпром" успішно провів кілька повітряних випробувань українського ударного дрона, який здатний вражати ворожі об'єкти на відстані понад 1 тисячу кілометрів. Про це повідомила речниця концерну Наталія Сад на брифінгу 13 січня.

Розробка українського ударного дрона дальністю польоту до 1 тисячі кілометрів і можливим корисним навантаженням до 75 кілограмів досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити, зауважила спікерка.

[ + – ] Спікерка "Укроборонпрому" говорить про випробування українського ударного дрона з 8-ї хвилини

"Укроборонпром" у жовтні 2022 року заявив про завершення розробки ударного безпілотника. Виробництво першого зразка прискорили та випробували у повітрі.

"Готуємось до наступного етапу — демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони", — говорили в концерні.

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Нові українські БПЛА "Укроборонпром" розпочав за наказом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного влітку 2022 року. Апарат призначений для різних завдань — ураження цілей та коригування вогню. БПЛА випробовували також засобами радіоелектронної боротьби.

За словами Наталії Сад, розробка дрона зайняла від 6 до 10 років. Частково апарат виконають з іноземних деталей для комплектування, яких немає в Україні.

Дрон від "Укроборонпрому" матиме функцію повернення, щоб атакувати цілі ворога кілька разів. Засновник A.Drones Юрій Касьянов не схвалив це нововведення — він вважає, що новий апарат вийде набагато дорожчим за іранські дрони і не принесе успіху на полі бою.

Фокус раніше писав, що українцям вдалося зібрати 352 мільйони гривень на безпілотники RAM II UAV. Деякі модифікації цих БПЛА здатні пролетіти на 200 та 800 кілометрів.

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Нагадаємо, що ізраїльська компанія Elbit Systems збирається відправити Великобританії маленькі БПЛА Magni-X, які майже непомітні для РЕБ і можуть уміститися в рюкзаку.