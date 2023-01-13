Рой мікродронів Magni-X посилить будь-яку армію: як працюють ці безпілотники (фото)

"Розумні" безпілотники малопомітні для засобів РЕБ, уникають перешкод і поміщаються у рюкзаку.

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Ізраїльська компанія Elbit Systems поставить армії Великобританії партію маленьких безпілотників Magni-X. Вона розкрила подробиці угоди на офіційному сайті.

Згідно з контрактом із британським Міністерством оборони, Elbit Systems доставить неназвану кількість Magni-X до спеціалізованих армійських підрозділів. Дрони будуть оснащені різним корисним навантаженням, зокрема інфрачервоними та оптичними камерами на карданних підвісах для проведення розвідки.

Як повідомляють розробники, Magni-X є військовим мікроквадрокоптером з вертикальним зльотом та посадкою, який вже перебуває на озброєнні кількох країн світу. Літальний апарат вагою близько 2 кг легко поміщається в рюкзак і призначений для ведення ближньої розвідки та підтримки військових операцій. Він має низьку радіолокаційну і акустичну помітність, може проводити в повітрі до 60 хв. без заряджання. При глушенні GPS БПЛА зможе самостійно повернутися до місця запуску, а вбудований ШІ допомагає уникати зіткнень.

[ + – ] Дорни Magni-X Фото: Elbit Systems

Крім того, Magni-X має функцію автономного польоту та підтримується системою Elbit Legion-X. Остання дозволяє поєднувати дрони в рої, здатні значно посилити можливості наземних підрозділів. Magni-X також оснащений передовим програмним забезпеченням NEVO, яке під час польоту в реальному часі надає оператору відеозображення та всі необхідні дані для ефективного виконання завдання: швидкість, висоту, маршрут, місця зльоту та посадки, координати мети.

Раніше писали, як рої дронів можуть змінити методи ведення війни. Британська армія під час випробувань успішно застосувала технологію та довела, що один оператор може ефективно керувати безліччю літальних апаратів одночасно і навіть доручити окреме завдання кожному з них.

Нещодавно Китай похвалився автономним роєм дронів-камікадзе, які працюють за допомогою машини Dongfeng Mengshi з трубчастою пусковою установкою. Проте експерти засумнівалися в реальності такого засобу озброєння.