Рой микро-дронов Magni-X усилит любую армию: как работают эти беспилотники (фото)

"Умные" беспилотники малозаметны для средств РЭБ, избегают препятствий и помещаются в рюкзаке.

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Израильская компания Elbit Systems поставит армии Великобритании партию маленьких беспилотников Magni-X. Она раскрыла подробности сделки на официальном сайте.

Согласно контракту с британским Министерством обороны, Elbit Systems доставит неназванное количество Magni-X в специализированные армейские подразделения. Дроны будут оснащены различной полезной нагрузкой, в том числе инфракрасными и оптическими камерами на карданных подвесах для проведения разведки.

Как сообщают разработчики, Magni-X является военным микро-квадрокоптером с вертикальным взлетом и посадкой, которая уже состоит на вооружении нескольких стран мира. Летательный аппарат весом около 2 кг без труда помещается в рюкзак и предназначен для ведения ближней разведки и поддержки военных операций. Он обладает низкой радиолокационной и акустической заметностью, может проводить в воздухе до 60 мин. без подзарядки. При глушении GPS БПЛА сможет самостоятельно вернуться к месту запуска, а встроенный ИИ помогает избегать столкновений.

[ + – ] Дорны Magni-X Фото: Elbit Systems

Вдобавок, Magni-X имеет функцию автономного полета и поддерживается системой Elbit Legion-X. Последняя позволяет объединять дроны в рои, способные значительно усилить возможности наземных подразделений. Magni-X также оснащен передовым программным обеспечением NEVO, которое во время полета в реальном времени предоставляет оператору видеоизображение и все необходимые данные и для эффективного выполнения задания: скорость, высоту, маршрут, места взлета и посадки, координаты цели.

Ранее писали, как рои дронов могут изменить методы ведения войны. Британская армия во время испытаний успешно применила технологию и доказала, что один оператор может эффективно управлять множеством летательных аппаратов единовременно и даже поручить отдельную задачу каждому из них.

Недавно Китай похвастался автономным роем дронов-камикадзе, которые приводятся в действие машиной Dongfeng Mengshi с трубчатой пусковой установкой. Впрочем, эксперты усомнились в реальности такого средства вооружения.