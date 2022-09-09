Британская армия успешно применила рои дронов: как технология изменит войну (видео)

Идея заключается в том, что один оператор может управлять сразу несколькими БПЛА с одного пульта.

Армия Великобритании успешно применила рой беспилотных летательных аппаратов во время испытаний в Солсбери. Военные отчитались о технологическом прорыве на официальном сайте.

Согласно новой классификации, составленной Управлением военной авиации, роящимися дронами называют миниатюрные БПЛА, которыми может одновременно управлять один оператор. При этом каждому беспилотнику можно поручить выполнение своей, отдельной задачи.

Во время испытаний военные протестировали две разные системы "роя". Первой стала Atlas, где один оператор управляет четырьмя дронами с помощью планшета, для выполнения индивидуальных миссий нужно переключаться на конкретные аппараты. Вторая система, Elbit, позволяет военнослужащему управлять шестью БПЛА, программируя автономные миссии, то есть, можно заставить весь рой выполнять одну и ту же задачу или поручить каждому дрону свою.

Британцы проработали два основных сценария. Первый предусматривает, что рой беспилотников обеспечит круглосуточную охрану периметру, ведя наблюдение за определенным объектом и вокруг него. При втором сценарии военные положились на искусственный интеллект, который связывается с системой для планирования миссий БПЛА, чтобы могли обеспечивать наблюдение и информировать оператора о любых замеченных целях, а также следовать за ними в случае необходимости.

"Использование этого контроллера и нескольких дронов обеспечивает мне отличный обзор области вокруг меня. Этот тип технологий станет огромным подспорьем при развертывании в подразделениях в будущем, помогая в разведке и безопасности определенных районов и баз. Лично мне нравится тот факт, что вам не нужно подниматься на массивный холм, чтобы увидеть, что происходит на другой стороне. Вы можете просто отправить дрон, чтобы осмотреться, что снижает риск для солдата на земле", — поделился впечатлениями младший капрал Кай Уэбб, опробовавший управление роем.

Командир подразделения пехотных испытаний и разработок подполковник Артур Доу заявил, что технология роя усилит возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки британской армии. В будущем ее планируют использовать для нанесения более точных ударов по противнику на большом расстоянии.

"Это значительное достижение для FCG и армии. Теперь мы доказали концепцию, согласно которой один человек может управлять шестью дронами, что снижает нагрузку на оператора. В будущем мы хотим, чтобы один оператор управлял шестью, двенадцатью, тридцатью, сорока или более дронами в рамках более интегрированного роя. По мере того как мы продвигаемся дальше с будущими армейскими проектами, мы рассчитываем на совместную работу человека и машины, которая начнет включать наземные элементы, а также воздушные элементы в виде комбинированной системы", — прокомментировал ведущий инженер Доминик Ферретт.

Ранее британские военные доказали, что рои дронов могут прорвать оборону противника. Они провели несколько экспериментов во время конференции Global Air and Space Chiefs 2022. Главный маршал авиации Майкл Вигстон также признался, что армия тестировали пять типов дронов в течение последних трех лет.

Писали также, что военные смогут мгновенно составлять 3D-карты с помощью роя дронов и новой технологии Farsight. Программа позволяет объединять изображения с нескольких БПЛА.