Рой дронов способен пробить оборону противника: британские ВВС провели эксперимент

Теперь Королевские ВВС ищут способ, как ускорить производство БПЛА, чтобы иметь возможность мгновенно восполнять потери.

Эксперименты с роями дронов, проведенные Королевскими ВВС, показали их способность пробивать оборону противника. По словам главного маршала авиации Майкла Вигстона, данная концепция может быть взята на вооружение, передает defensenews.com.

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В ходе Global Air and Space Chiefs’ Conference 2022, проходившей недавно в Лондоне (Великобритания), Вигстон заявил, что 216-я испытательная эскадрилья Королевских ВВС и Управление оперативных возможностей в течение трех лет тестировали 5 типов дронов с различной полезной нагрузкой и дополнительным оборудованием. Маршал отметил, что работа была сложной, но весьма полезной.

"Наша программа Mosquito в области цифрового дизайна и новых технологий производства принесла много пользы", — сказал Вигстон.

Маршал подчеркнул, что Королевские ВВС намерены пополнить флот БПЛА и активно использовать их в ходе вооруженных конфликтов. По его словам эксперименты ВВС с роями дронов показывают, что теперь они могут преодолевать оборону противника.

"Мы также ищем возможности организации ускоренного производства, чтобы получать готовые аппараты в любых случаях, когда они нужны, а не только в случае крайней необходимости. Мы рассматриваем такие варианты, как 3D-печать для маленьких дронов, а также технологии для быстрого изготовления больших дронов, оснащенных полезной нагрузкой", — сказал Вигстон.

Проблема преодоления ПВО противника является ключевым препятствием для применения военной силы в небе. Планирование воздушных операций все больше связано с обеспечением безопасности полетов самолетов, на производство которых тратятся огромные бюджеты, пишет СМИ. Такая проблема, например, сейчас существует в Украине, где Россия развязала войну — украинские и российские средства противовоздушной обороны эффективно уничтожают арсенал военно-воздушных сил друг друга. Об этом заявил Джастин Бронк, военный аналитик из Королевского объединенного института оборонных исследований. Он считает, что и российские, и украинские вооруженные силы в конечном счете зависят от огромного количества наземной живой силы и артиллерии, в то время как объединенные силы Великобритании и других западных держав критически зависят от доступа к небу и превосходства в нем.

Бронк полагает, что использование роев может быть эффективным, но только до определенного момента. Идея использовать небольшие и дешевые беспилотники для атаки на средства ПВО хороша, однако БПЛА при этом должны обладать большими дальностью полета и скоростью.

"Устройства должны быть реактивными, а раз так, то стоить они будут недешево", — сказал Бронк.

Ранее мы сообщали о том, что украинские хактивисты атакуют российские сайты, где продаются дроны. Как сообщило издание forbes.ru, коммерческие БПЛА активно закупают для российской армии.