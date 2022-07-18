Рій дронів здатний пробити оборону супротивника: британські ВПС провели експеримент

Тепер Королівські ВПС шукають спосіб прискорення виробництва БПЛА, щоб мати можливість миттєво поповнювати втрати.

Експерименти з роями дронів, проведені Королівськими ВПС, показали їхню здатність пробивати оборону противника. За словами головного маршала авіації Майкла Вігстона, цю концепцію можна взяти на озброєння, передає defensenews.com.

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Під час Global Air and Space Chiefs' Conference 2022, що проходила нещодавно в Лондоні (Великобританія), Вігстон заявив, що 216-а випробувальна ескадрилья Королівських ВПС та Управління оперативних можливостей протягом трьох років тестували 5 типів дронів з різним корисним навантаженням та додатковим обладнанням. Маршал зазначив, що робота була складною, але дуже корисною.

"Наша програма Mosquito в галузі цифрового дизайну та нових технологій виробництва принесла багато користі", — сказав Вігстон.

Маршал наголосив, що Королівські ВПС мають на меті поповнити флот БПЛА та активно використовувати їх під час збройних конфліктів. За його словами, експерименти ВПС з роями дронів показують, що тепер вони можуть долати оборону противника.

"Ми також шукаємо можливості організації прискореного виробництва, щоб отримувати готові апарати в будь-яких випадках, коли вони потрібні, а не тільки у разі нагальної потреби. Ми розглядаємо такі варіанти, як 3D-друк для маленьких дронів, а також технології для швидкого виготовлення великих дронів., оснащених корисним навантаженням", — сказав Вігстон.

Проблема подолання ППО противника є ключовою перешкодою застосування військової сили в небі. Планування повітряних операцій все більше пов'язане із безпекою польотів літаків, на виробництво яких витрачаються величезні бюджети, пише ЗМІ. Така проблема, наприклад, зараз існує в Україні, де Росія розв'язала війну — українські та російські засоби протиповітряної оборони ефективно знищують арсенал військово-повітряних сил одне одного. Про це заявив Джастін Бронк, військовий аналітик із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Він вважає, що і російські, і українські збройні сили зрештою залежать від величезної кількості наземної живої сили та артилерії, тоді як об'єднані сили Великої Британії та інших західних держав критично залежать від доступу до неба та переваги в ньому.

Бронк вважає, що використання роїв може бути ефективним, але лише до певного моменту. Ідея використовувати невеликі та дешеві безпілотники для атаки на засоби ППО хороша, проте БПЛА разом з тим повинні мати великі дальності польоту та швидкості.

"Пристрої повинні бути реактивними, а якщо так, то коштуватимуть вони недешево", — сказав Бронк.

Раніше ми повідомляли про те, що українські хактивісти атакують російські сайти, де продаються дрони. Як повідомило видання forbes.ru, комерційні БПЛА активно купують для російської армії.