"Оставить армию врага без дронов": IT-Армия Украины атаковала магазины электроники в РФ

В России наметился дефицит коммерческих БПЛА, которые активно скупают "для нужд "ДНР" и "ЛНР".

Для нужд российской армии активно закупаются коммерческие дроны. Чтобы прекратить, или хотя бы прервать на время, цепочку поставок, украинские хактивисты решили атаковать магазины электроники в РФ. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

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"Для того чтобы сократить поступления гражданских дронов для орков предлагаем атаковать специализированные интернет-магазины. Если вы знаете адреса других ресурсов, где можно приобрести дрон, который может использоваться для разведки или наведения, просим предлагать их через специальную форму на нашем сайте (https://itarmy.com.ua/)", — говорится в сообщении.

Пост также включает перечень, где в основном указаны линки на специализированные ресурсы, продающие БПЛА. В списке нет ссылок на крупные торговые сети России, вроде "Эльдорадо" или большие интернет площадки типа "Ситилинк".

Как сообщило российское издание forbes.ru, в РФ наметился дефицит коммерческих дронов из-за ухода китайского бренда DJI, которому принадлежала 90-процентная доля рынка, а также из-за закупок большими партиями "для нужд "ДНР" и "ЛНР". СМИ пишет, что цены на БПЛА стали выше на 30% и больше. Источник рассказал изданию "Коммерсант", что потребители "выкупили все, что есть", поэтому дефицит ощущается довольно остро.

В российской компании Hive, производящей беспилотные летательные аппараты, отметили, что у купленных ранее устройств к концу этого года начнутся проблемы, т.к. их батареи исчерпают свой ресурс, а заменить их будет просто нечем. Источник подчеркнул, что такие комплектующие, как высокоемкие аккумуляторы нельзя перевозить на самолете, поэтому задействуют морскую и наземную логистику, но в данный момент оба направления отрасли "испытывают проблемы".

На дефицит дронов влияют и закупки "для нужд "ДНР" и "ЛНР". По словам экспертов из Центра анализа стратегий и технологий, "бытовые" БПЛА намного дешевле "военных", а потому их проще достать и переправить "вместе с другой экипировкой, запрос на которую приходит из Донбасса".

Ранее мы писали о том, какие дроны состоят на вооружении у Ирана. В своей публикации мы рассказали о трех моделях военных БПЛА — "Абабиль", "Мохаджер", "Шахед 129".

Также сообщали о том, что IT-Армия Украины атаковала сайты МИД РФ, чтобы продемонстрировать российским чиновникам "настоящую дипломатию".