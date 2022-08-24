Рой дронов мгновенно составит 3D-карты для военных с помощью новой технологии (фото)

Специалисты объединили ПО Farsight и комплекс Teal 4-Ship, состоящий из нескольких БПЛА.

Американская компания Reveal Technology создала программу Farsight, которая позволяет составлять карты местности с одновременным использованием нескольких дронов. Как стало известно изданию The Defence Post, недавно технологию представили Командованию специальных операций армии США.

Программное обеспечение Farsight, разработанное в сотрудничестве с компанией Teal Drones, автоматически комбинирует изображения, передаваемые двумя, и больше, БПЛА, для картографирования местности. По словам программистов, военные операторы будут получать детализированные 3D-карты и аналитику быстрее, чем когда-либо.

[ + – ] Военные используют ПО Farsight Фото: Скриншот

По словам главного операционного директора Reveal Technology Эндрю Диксона, Farsight использует систему Teal с 4-мя дронами для сбора разведывательных данных на поле боя. В июне Teal продемонстрировала свою систему под названием 4-Ship — с ее помощью оператор может одновременно контролировать до четырех дронов Golden Eagle для наблюдения на 360 градусов.

Трехмерные карты в режиме реального времени помогут боевым подразделениям успешнее выполнять боевые задачи. К примеру, военные смогут выбрать наиболее оптимальный маршрут, чтобы добраться до цели быстро и незаметно для противника, или определить безопасное место для посадки воздушного транспорта. Кроме того, комбинированная система Farsight и 4-Ship предоставляет инструмент вертикального измерения для определения высоты зданий, которые могут иметь решающее значение для операции.

[ + – ] Военные с дроном для картографирования Фото: Скриншот

"Интеграция программного обеспечения Reveal Farsight с продуктом Teal 4-Ship является одним из самых важных приложений, которые были разработаны для Golden Eagle на данный момент. Мы в восторге от нашего партнерства с Reveal и с нетерпением ждем еще более новаторских разработок в будущем", — пояснил генеральный директор Red Cat Джефф Томпсон.

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