Рій дронів миттєво складатиме 3D-карти для військових за допомогою нової технології (фото)

Фахівці об'єднали ПЗ Farsight та комплекс Teal 4-Ship, що складається з кількох БПЛА.

Американська компанія Reveal Technology створила програму Farsight, яка дозволяє складати карти місцевості з одночасним використанням кількох дронів. Як стало відомо виданню The Defence Post, нещодавно технологію представили Командуванню спеціальних операцій армії США.

Програмне забезпечення Farsight, розроблене у співпраці з компанією Teal Drones, автоматично комбінує зображення, яке передають два і більше БПЛА для картографування місцевості. За словами програмістів, військові оператори отримуватимуть деталізовані 3D-картки та аналітику швидше, ніж будь-коли.

[ + – ] Військові використовують ПЗ Farsight Фото: Скриншот

За словами головного операційного директора Reveal Technology Ендрю Діксона, Farsight використовує систему Teal з чотирма дронами для збору розвідувальних даних на полі бою. У червні Teal продемонструвала свою систему під назвою 4-Ship — за її допомогою оператор може одночасно контролювати до чотирьох дронів Golden Eagle для спостереження на 360 градусів.

Тривимірні карти в режимі реального часу допоможуть бойовим підрозділам успішніше виконувати бойові завдання. Наприклад, військові зможуть вибрати оптимальний маршрут, щоб дістатися мети швидко і непомітно для противника, або визначити безпечне місце для посадки повітряного транспорту. Крім того, комбінована система Farsight та 4-Ship надає інструмент вертикального виміру для визначення висоти будівель, які можуть мати вирішальне значення для операції.

[ + – ] Військові з дроном для картографування Фото: Скриншот

"Інтеграція програмного забезпечення Reveal Farsight з продуктом Teal 4-Ship є однією з найважливіших програм, які розроблені для Golden Eagle зараз. Ми в захваті від нашого партнерства з Reveal і з нетерпінням чекаємо ще новаторських розробок у майбутньому", — пояснив генеральний директор Red Cat Джеф Томпсон.

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