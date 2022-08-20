Плаваючий робот складає карту підводного вулкана в Тихому океані після виверження (відео)

Безпілотний апарат може транслювати зображення із 10 бортових камер, а також спускати під воду обладнання для збору даних.

Робот-безпілотник Maxlimer вирушив до Тихого океану, щоб нанести на карту вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай після потужного виверження. Подробиці проекту з'ясувало видання BBC News.

Плаваючий апарат розробила британська компанія Sea-Kit International. Maxlimer працює біля кальдери (кратера) вулкана Тонга у межах другого етапу проєкту з картування морського дна TESMaP, яке Національний інститут водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії (Niwa) проводить за фінансової підтримки японського фонду Nippon. Вже отримані дані говорять про продовження вулканічної активності у регіоні.

[ + – ] Безпілотний човен Maxlimer в порту Нукуалофа на острові Тонгатапу Фото: trump-elections

Поки в районі вулкана вирує негода, Maxlimer зробив перерву і зупинився в порту Нукуалофа на острові Тонгатапу. Як тільки умови покращаться, він повернеться до підводного вулкана, щоб завершити карту. Зібрані дані допоможуть вченим зрозуміти, чому виверження було настільки потужним і викликало такі великі наслідки, а також допоможуть передбачити характер майбутніх вивержень.

[ + – ] Карта вулкана Тонга Фото: trump-elections

12-метровий безпілотний човен оснащений лебідкою, що дозволяє опускати картографічне обладнання під воду на глибину до 300 метрів. 10 камер в реальному часі передають зображення на екрани в штаб-квартирі Sea-Kit International у британському селі Толлесбері, розташованому в графстві Ессекс на південному сході Англії. Оператори цілодобово і позмінно управляють Maxlimer супутниковим зв'язком, перебуваючи на відстані близько 16 тис. км, і спостерігають за передачею необхідних даних з Тихого океану.

[ + – ] Кімната керування безпілотником Maxlimer Фото: trump-elections

Як повідомила в програмі Inside Science на BBC Radio 4 директорка з операцій у Sea-Kit Ешлі Скетт, пілоти можуть за допомогою радіо зв'язуватися з іншими суднами поблизу, і моряки не зможуть здогадатися, що на борту Maxlimer нікого немає. Робот був спеціально спроєктований для дистанційного керування, тому команда може керувати кожною функцією, лампочкою чи вимикачем.

Безпілотна технологія гарантує, що ніхто з людей не постраждає під час обстеження діючого вулкана. Як припускають дослідники, за роботами — майбутнє морських операцій у небезпечних регіонах. Вони не тільки більш безпечні, а й економніші — Maxlimer споживає всього 5% палива, яке знадобилося б керованому кораблю.

Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай відбулося 15 січня 2022 року. Вчені вважають, що воно було таким самим потужним, як Кракатау в 1883 році, і викликало великі атмосферні хвилі — попередники цунамі в Тихому океані.

Також вчені з'ясували, що виверження вулкана Тонга може зашкодити озоновому шару. Під час сплеску вулканічної активності в атмосферу потрапила велика кількість води, а це загрожує посилити глобальне потепління.