Плавающий робот составляет карту подводного вулкана в Тихом океане после извержения (видео)

Беспилотный аппарат может транслировать изображение с 10 бортовых камер, а также спускать под воду оборудование для сбора данных.

Робот-беспилотник Maxlimer отправился в Тихий океан, чтобы нанести на карту вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай после мощного извержения. Подробности проекта выяснило издание BBC News.

Плавающий аппарат разработала британская компания Sea-Kit International. Maxlimer трудится возле кальдеры (кратера) вулкана Тонга в рамках второго этапа проекта по картированию морского дна TESMaP, которое Национальный институт водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (Niwa) проводит при финансовой поддержке японского фонда Nippon. Уже полученные данные говорят о продолжении вулканической активности в регионе.

[ + – ] Беспилотная лодка Maxlimer в порту Нукуалофа на острове Тонгатапу Фото: BBC

Пока в районе вулкана бушует непогода, Maxlimer сделал перерыв и остановился в порту Нукуалофа на острове Тонгатапу. Как только условия улучшатся, он вернется к подводному вулкану, чтобы завершить карту. Собранные данные помогут ученым понять, почему извержение было настолько мощным и вызвало настолько большие последствия, а также помогут предсказать характер будущих извержений.

[ + – ] Карта вулкана Тонга Фото: BBC

12-метровая беспилотная лодка оснащена лебедкой, которая позволяет опускать картографическое оборудование под воду на глубину до 300 метров. 10 камер в реальном времени передают изображения на экраны в штаб-квартире Sea-Kit International в британской деревне Толлесбери, расположенной в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Операторы круглосуточно и посменно управляют Maxlimer по спутниковой связи, находясь на расстоянии около 16 тыс. км, и наблюдают за передачей необходимых данных из Тихого океана.

[ + – ] Комната управления беспилотником Maxlimer Фото: BBC

Как сообщила в программе Inside Science на BBC Radio 4 директор по операциям в Sea-Kit Эшли Скетт, пилоты могут при помощи радио связываться с другими судами поблизости, и моряки не смогут догадаться, что на борту Maxlimer никого нет. Робот был специально спроектирован для дистанционного управления, поэтому команда может управлять каждой функцией, лампочкой или выключателем.

Беспилотная технология гарантирует, что никто из людей не пострадает при обследовании действующего вулкана. Как предполагают исследователи, за роботами — будущее морских операций в опасных регионах. Они не только более безопасные, но и более экономные — Maxlimer потребляет всего 5% топлива, которое потребовалось бы управляемому кораблю.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло 15 января 2022 года. Ученые считают, что оно было таким же мощным, как Кракатау в 1883 году, и вызвало большие атмосферные волны — предшественники цунами в Тихом океане.

Также ученые выяснили, что извержение вулкана Тонга может повредить озоновый слой. Во время всплеска вулканической активности в атмосферу попало огромное количество воды, а это грозит усугубить глобальное потепление.