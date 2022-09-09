Британська армія успішно застосувала рої дронів: як технологія змінить війну (відео)

Ідея полягає в тому, що один оператор може керувати відразу кількома БПЛА з одного пульта.

Армія Великобританії успішно застосувала рій безпілотних літальних апаратів під час випробувань у Солсбері. Військові прозвітували про технологічний прорив на офіційному сайті.

Згідно з новою класифікацією, складеною Управлінням військової авіації, дронами, що рояться, називають мініатюрні БПЛА, якими може одночасно керувати один оператор. При цьому кожному безпілотнику можна доручити виконання свого окремого завдання.

Під час випробувань військові протестували дві різні системи "рою". Першою стала Atlas, де один оператор керує чотирма дронами за допомогою планшета, для виконання індивідуальних місій слід перемикатися на конкретні апарати. Друга система, Elbit, дозволяє військовослужбовцю керувати шістьма БПЛА, програмуючи автономні місії, тобто, можна змусити весь рій виконувати одне й те ж завдання або доручити кожному дрону свою.

Британці пропрацювали два основні сценарії. Перший передбачає, що рій безпілотників забезпечить цілодобову охорону по периметру, ведучи спостереження за певним об'єктом і навколо нього. У другому сценарії військові поклалися на штучний інтелект, який пов'язується із системою для планування місій БПЛА, щоб дрони могли забезпечувати спостереження й інформувати оператора про будь-які помічені цілі, а також слідувати за військовими в разі потреби.

"Використання цього контролера та кількох дронів забезпечує мені відмінний огляд області навколо мене. Цей тип технологій стане величезною підмогою під час розгортання в підрозділах у майбутньому, допомагаючи в розвідці та безпеці певних районів і баз. Особисто мені подобається той факт, що вам не потрібно підніматися на масивний пагорб, щоб побачити, що відбувається на іншому боці. Ви можете просто відправити дрон, щоб озирнутися, що знижує ризик для солдата на землі", — поділився враженнями молодший капрал Кай Вебб, який випробував управління роєм.

Командир підрозділу піхотних випробувань і розробок підполковник Артур Доу заявив, що технологія рою посилить можливості розвідки, спостереження та розвідки британської армії. У майбутньому її планують використовувати для завдання точніших ударів по противнику на великій відстані.

"Це значне досягнення для FCG і армії. Тепер ми довели концепцію, згідно з якою одна людина може керувати шістьма дронами, що знижує навантаження на оператора. У майбутньому ми хочемо, щоб один оператор керував шістьома, дванадцятьма, тридцятьма, сорока або більше дронами в межах інтегрованішого рою. В міру того, як ми рухаємося далі з майбутніми армійськими проєктами, ми розраховуємо на спільну роботу людини та машини, яка почне включати наземні елементи, а також повітряні елементи у вигляді комбінованої системи", — прокоментував провідний інженер Домінік Ферретт.

Раніше британські військові довели, що рої дронів можуть прорвати оборону супротивника. Вони провели кілька експериментів під час конференції Global Air and Space Chiefs 2022. Головний маршал авіації Майкл Вігстон також зізнався, що армія тестувала п'ять типів дронів протягом останніх трьох років.

Писали також, що військові зможуть миттєво складати 3D-карти за допомогою рою дронів і нової технології Farsight. Програма дозволяє поєднувати зображення з кількох БПЛА.