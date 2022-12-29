Китай похвастался автономным роем дронов-камикадзе: эксперты оценили технологию (видео)

Китайская компания CAEIT намекает, что может запускать десятки БПЛА из машины Dongfeng Mengshi, но аналитики указали на подозрительные моменты.

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В конце декабря Китай похвастался системой для запуска огромного роя дронов-камикадзе CH-901. Издание The EurAsian Times пишет, как эксперты оценили технологию.

Видеоролик, который стал вирусным в соцсетях, утверждает, что китайские военные научились применять рои дронов на практике. В ролике показана военная машина Dongfeng Mengshi от компании CAEIT с коробчатой установкой из 48 труб, предназначенных для одновременного запуска большого количества БПЛА, подобно реактивной системе залпового огня. Сам запуск не сняли, зато продемонстрировали экран радара, где множество объектов быстро расходятся из одной точки, вероятно, это и есть беспилотники.

В сентябре 2020 года Китайская академия электроники и информационных технологий (CAEIT) выпустила видео с той же системой. На нем Dongfeng Mengshi последовательно запустил три БПЛА, которые раскрыли крылья в полете. Позже в том же ролике еще один дрон сбросили с вертолета, а затем продемонстрирован рой из 11-ти аппаратов, атакующих наземные цели.

Как отмечают аналитики, показанные БПЛА похожи на дроны-камикадзе CH-901, представленные в 2017 году, но неизвестно, они ли использовались при съемке свежего видео, или нет. Согласно информации, которую распространяют в китайских соцсетях, длина загадочных барражирующих боеприпасов составляет 1,2 м, продолжительность полета — от 40 мин. до 2 ч в зависимости от нагрузки, высота — от 100 м до 1500 м, дальность связи — 10 км. Встроенная камера позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 км.

Эксперты, опрошенные журналистами, не верят в столь стремительное развитие технологии запуска дронов в Китае, хотя признают высокий потенциал оборонной промышленности страны. Дэвид Шэнк, эксперт по борьбе с беспилотниками из США обратил внимание, что вирусный ролик ничего толком не показывает, хотя китайцы должны были бы похвастаться успехами, если бы добились автономной работы роя дронов.

"На мой взгляд, это видео демонстрирует компьютерную симуляцию, а не какие-либо убедительные возможности системы", — отметил он.

The EurAsian Times пишет, что Китай активно рекламирует свои технические достижения на фоне соперничества с США, освещая новые военные технологии в СМИ. Демонстрация лишь части системы для запуска дронов заставляет предположить: видео выпущено скорее для пропаганды и информационной войны.

В то же время, КНР является признанным лидером в области беспилотных технологий, в ее арсенале уже есть множество боевых, разведывательных и грузовых дронов. Кроме того, именно китайская DJI является ведущей в мире частной компанией по производству гражданских БПЛА, ее продукция активно используется Украиной и Россией во время войны. Даже без полностью автономного управления рои беспилотников представляют большую угрозу на поле боя, ведь могут посеять панику среди солдат и перегрузить системы ПВО.

В начале декабря появились кадры китайского беспилотника Tengoen TB-001, вооруженного ракетами. Компания-производитель Tengoen Technology отмечает, что БПЛА используется как бомбардировщик и перехватчик ракет.

В октябре писали о проекте Super Swarm, который обеспечит США роем из тысячи боевых дронов. Сейчас инженеры пытаются снизить стоимость аппаратов, чтобы массово выпускать одноразовые БПЛА с помощью 3D-печат и других передовых технологий.