Китайский БПЛА Tengoen TB-001 напичкан ракетами класса "воздух-земля": что известно

БПЛА позиционируется как "бомбардировщик" и "перехватчик" ракет малой дальности.

Related video

Беспилотник Tengoen TB-001 (КНР) недавно попал в объективы фотокамер журналистов. Устройство было оснащено большим количеством ракет и бомб класса "воздух-земля", пишет издание eurasiantimes.com.

БПЛА TB-001 работает благодаря 3-м двигателям. На вооружении у Народно-освободительной армии (НОАК) он находится с 2021 года.

Фото беспилотника попали в соцсети, благодаря чему его удалось детально рассмотреть. Он нес на себе 12 боеприпасов AGM — по 5 на каждом крыле, и 2 ракеты класса "воздух-земля" — на пусковых установках.

Разработчиком аппарата является компания Tengoen Technology (Сычуань). Заявленная дальность полета равна 6000-8000 км (точных данных нет), при этом максимальное время полета — 35 ч. Максимальная взлетная масса составляет более 3000 кг. Беспилотник также имеет необычно расположенные винты: по одному на каждом крыле и третий, толкающий винт, сзади на фюзеляже. Такая компоновка характерна для различных самолетов, в том числе для известного во время Второй мировой войны истребителя P-38 Lightning Fighter.

"Такая высота полета позволит БПЛА перехватывать ракеты класса "земля-воздух" малой дальности, что повышает эксплуатационную эффективность TB-001", — говорится в материале.

Устройство оборудовано электронно-оптической системой слежения (EOTS), расположенной непосредственно перед подфюзеляжными пусковыми установками ракет. Заявляется, что беспилотник может уничтожать наземные цели, действуя как "бомбардировщик".

"Беспилотник ТБ-001 может запускать 20-килограммовые ракеты класса "воздух-земля" AR-2 для уничтожения легковых автомобилей, живой силы противника и других целей. Для поражения тяжелых бронированных целей и укреплений китайские разработчики также установили на него 80-килограммовые ракеты класса "воздух-земля" AR-4", — пишет СМИ.

Фокус сообщал, что в армию США поступил на вооружение разведывательный легкий дрон RQ-28A.