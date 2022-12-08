Китайський БПЛА Tengoen TB-001 напханий ракетами класу "повітря-земля": що відомо

БПЛА позиціонується як "бомбардувальник" і "перехоплювач" ракет малої дальності.

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Безпілотник Tengoen TB-001 (КНР) нещодавно потрапив в об'єктиви фотокамер журналістів. Пристрій був оснащений великою кількістю ракет і бомб класу "повітря-земля", пише видання eurasiantimes.com.

БПЛА TB-001 працює завдяки 3-м двигунам. На озброєнні в Народно-визвольної армії (НВАК) він перебуває з 2021 року.

Фото безпілотника потрапили в соцмережі, завдяки чому його вдалося детально розглянути. Він ніс на собі 12 боєприпасів AGM — по 5 на кожному крилі, і 2 ракети класу "повітря-земля" — на пускових установках.

Розробником апарату є компанія Tengoen Technology (Сичуань). Заявлена дальність польоту дорівнює 6000-8000 км (точних даних немає), максимальний час польоту — 35 год. Максимальна злітна маса становить понад 3000 кг. Безпілотник також має незвичайно розташовані гвинти: по одному на кожному крилі, і третій гвинт, що штовхає, ззаду на фюзеляжі. Таке компонування характерне для різних літаків, у тому числі для відомого під час Другої світової війни винищувача P-38 Lightning Fighter.

"Така висота польоту дозволить БПЛА перехоплювати ракети класу "земля-повітря" малої дальності, що підвищує експлуатаційну ефективність TB-001", — йдеться в матеріалі.

Пристрій обладнано електронно-оптичною системою стеження (EOTS), розташованою безпосередньо перед підфюзеляжними пусковими установками ракет. Заявляється, що безпілотник може знищувати наземні цілі, діючи як "бомбардувальник".

"Беспілотник ТБ-001 може запускати 20-кілограмові ракети класу "повітря-земля" AR-2 для знищення легкових автомобілів, живої сили противника й інших цілей. Для ураження важких броньованих цілей і укріплень китайські розробники також встановили на нього 80-кілограмові ракети класу "повітря-земля" AR-4", — пише ЗМІ.

Фокус повідомляв, що в армію США надійшов на озброєння легкий розвідувальний дрон RQ-28A.