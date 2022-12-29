Китай похвалився автономним роєм дронів-камікадзе: експерти оцінили технологію (відео)

Китайська компанія CAEIT натякає, що може запускати десятки БПЛА із машини Dongfeng Mengshi, але аналітики вказали на підозрілі моменти.

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Наприкінці грудня Китай похвалився системою для запуску величезного рою дронів-камікадзе CH-901. Видання The EurAsian Times пише, як експерти оцінили технологію.

Відеоролик, який став вірусним у соцмережах, стверджує, що китайські військові навчилися застосовувати рої дронів на практиці. У ролику показана військова машина Dongfeng Mengshi від компанії CAEIT із коробчастою установкою із 48 труб, призначених для одночасного запуску великої кількості БПЛА, подібно до реактивної системи залпового вогню. Сам запуск не зняли, проте продемонстрували екран радара, де безліч об'єктів швидко розходяться з однієї точки, ймовірно, це і є безпілотники.

У вересні 2020 року Китайська академія електроніки й інформаційних технологій (CAEIT) випустила відео з тією самою системою. На ньому Dongfeng Mengshi послідовно запустив три БПЛА, які розкрили крила в польоті. Пізніше в тому ж ролику ще один дрон скинули з вертольота, а потім продемонстрували рій з 11 апаратів, що атакують наземні цілі.

Як зазначають аналітики, показані БПЛА схожі на дрони-камікадзе CH-901, представлені в 2017 році, але невідомо, чи використовувалися вони в процесі зйомки свіжого відео, чи ні. Згідно з інформацією, яку розповсюджують у китайських соцмережах, довжина загадкових баражуючих боєприпасів, становить 1,2 м, тривалість польоту — від 40 хв до 2 год залежно від навантаження, висота — від 100 м до 1 500 м, дальність зв'язку — 10 км. Вбудована камера дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 км.

Експерти, опитані журналістами, не вірять у такий стрімкий розвиток технології запуску дронів у Китаї, хоча визнають високий потенціал оборонної промисловості країни. Девід Шенк, експерт із боротьби з безпілотниками зі США звернув увагу, що вірусний ролик нічого дохідливо не показує, хоча китайці мали б похвалитися успіхами, якби домоглися автономної роботи рою дронів.

"На мій погляд, це відео демонструє комп'ютерну симуляцію, а не будь-які переконливі можливості системи", — зазначив він.

The EurAsian Times пише, що Китай активно рекламує свої технічні досягнення на тлі суперництва зі США, висвітлюючи нові військові технології у ЗМІ. Демонстрація лише частини системи для запуску дронів змушує припустити: відео випущено скоріше для пропаганди й інформаційної війни.

Водночас КНР є визнаним лідером у галузі безпілотних технологій, у її арсеналі вже є безліч бойових, розвідувальних і вантажних дронів. Крім того, саме китайська DJI є провідною у світі приватною компанією з виробництва цивільних БПЛА, її продукція активно використовується Україною та Росією під час війни. Навіть без повністю автономного управління рої безпілотників становлять велику загрозу на полі бою, адже можуть посіяти паніку серед солдат і перевантажити системи ППО.

На початку грудня з'явилися кадри китайського безпілотника Tengoen TB-001, озброєного ракетами. Компанія-виробник Tengoen Technology зазначає, що БПЛА використовується як бомбардувальник і перехоплювач ракет.

У жовтні писали про проєкт Super Swarm, який забезпечить США роєм із тисячі бойових дронів. Наразі інженери намагаються знизити вартість апаратів, щоб масово випускати одноразові БПЛА за допомогою 3D-друку й інших передових технологій.