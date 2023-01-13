Стартувала розробка вдосконаленого безпілотника "Грифон": що про нього відомо

Розробники взяли за основу вже існуючий БПЛА Archytas, обіцяючи покращити характеристики.

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У Греції розробляють новий, досконаліший безпілотник під назвою "Грифон" (Γρύπας). Про це стало відомо виданню Greek Reporter.

У четвер, 12 січня, компанія Hellenic Aerospace Industry (EAV), Університет Аристотеля у Салоніках, Університет Демокріту у Фракії, Університет Фессалії та Університет Патри підписали меморандум про співпрацю для фінансування проєкту. Програму будівництва БПЛА офіційно відкриють 16 січня.

"Грифон" вважається спадкоємцем програми Archytas, у рамках якої створили перший у країні безпілотник. Розробники повинні врахувати його переваги та недоліки, удосконаливши технології.

"Ми можемо просуватися швидше, ніж сусідні країни (включно з тими, які витратили більше десяти років) у розробці нового продукту, якщо буде організований і скоординований старт", — прокоментував Міністр оборони Нікос Панайотопулос. — "У нас є хороша інфраструктура, таланти та внесок академічних установ, і я думаю, що за допомогою армії є добрі шанси отримати готовий продукт".

У липні Greek Reporter писав, що Archytas готують до озброєння. Він покликаний вести спостереження за сухопутними та морськими кордонами Греції, а також виконувати комерційні завдання. Грецькі експерти кажуть, що Archytas використовує ту ж саму технологію вертикального зльоту, що й американський винищувач п'ятого покоління F-35B.

БПЛА оснащений одним гвинтовим двигуном для горизонтального польоту та чотирма гвинтами для вертикального. Електроприводи розміщені на поздовжніх балках, що з'єднують крила з хвостовим оперенням у вигляді перевернутої літери V. Шасі складається з чотирьох опор, які викликають мінімальний опір вітру.

Раніше в Греції здійснив перший політ вітчизняний безпілотник Talos, виготовлений компанією SAS Tech. Спеціальні датчики зібрали дані, які допоможуть команді покращити конструкцію літального апарату.

Писали також, що у Греції представили антидронову систему Minotaur. Вона повинна знищувати безпілотники за допомогою лазерної установки потужністю 300 кВт-год, що виводить з ладу електроніку.