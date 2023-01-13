Стартовала разработка усовершенствованного беспилотника "Грифон": что о нем известно

Разработчики взяли за основу уже существующий БПЛА Archytas, обещая улучшить характеристики.

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В Греции разрабатывают новый, более совершенный беспилотник под названием "Грифон" (Γρύπας). Об этом стало известно изданию Greek Reporter.

В четверг, 12 января, компания Hellenic Aerospace Industry (EAV), Университет Аристотеля в Салониках, Университет Демокрита во Фракии, Университет Фессалии и Университет Патры подписали меморандум о сотрудничестве для финансирования проекта. Программу по строительству БПЛА официально откроют 16 января.

"Грифон" считается наследником программы Archytas, в рамках которой создали первый в стране беспилотник. Разработчики должны учесть его преимущества и недостатки, усовершенствовав технологии.

"Мы можем продвигаться быстрее, чем соседние страны (включая те, которые потратили более десяти лет) в разработке нового продукта, если будет организованный и скоординированный старт", — прокомментировал Министр обороны Никос Панайотопулос. — "У нас есть хорошая инфраструктура, таланты и вклад академических учреждения, и я думаю, что с помощью армии есть хорошие шансы получить готовый продукт".

В июле Greek Reporter писал, что Archytas готовят к принятию на вооружение. Он призван вести наблюдение за сухопутными и морскими границами Греции, а также выполнять коммерческие задачи. Греческие эксперты говорят, что Archytas использует ту же технологию вертикального взлета, что и американский истребитель пятого поколения F-35B.

БПЛА оснащен одним винтовым двигателем для горизонтального полета и четырьмя винтами для вертикального. Электроприводы размешены на продольных балках, соединяющих крылья с хвостовым оперением в виде перевернутой буквы V. Шасси состоит из четырех опор, которые вызывают минимальное сопротивление ветра.

Ранее в Греции совершил первый полет отечественный беспилотник Talos, изготовленный компанией SAS Tech. Специальные датчики собрали данные, которые помогут команде улучшить конструкцию летательного аппарата.

Писали также, что в Греции представили антидроновую систему Minotaur. Она должна уничтожать беспилотники с помощью лазерной установки мощностью 300 кВт-ч, выводящую из строя электронику.