Инженер создал антидроновую систему Minotaur: как она расправляется с БПЛА

Новая роботизированная платформа может сбивать или "ослеплять" вражеские дроны, уверяет разработчик.

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Изобретатель Костас Соукос из города Лариса (Греция) создал инновационную систему для с борьбы беспилотниками под названием Minotaur. Он рассказал о своем проекте на общественном телеканале ERT, передает издание Greek Reporter.

Костас Соукос объяснил, что установил на роботизированный бронетранспортер лазерный блок мощностью 300 кВт-ч, который может "ослеплять" или же "поджаривать" электронику, установленную внутри беспилотных летательных аппаратов, выводя их из строя. При этом сам комплекс не нагревается, а потому невидим для тепловизионных камер.

По словам инженера, Греция очень нуждается в системах защиты из-за напряженных отношений с Турцией, известной своими ударными беспилотниками. Minotaur будет производиться исключительно греческими учеными в Ларисе. Вооруженные силы Греции пока не комментируют появление роботизированной платформы, оснащенной лазером.

В последнее время Турция часто использует БПЛА для наблюдения за Грецией. В сентябре государственное информационное агентство Анкары Anadolu опубликовало репортаж с фотографиями военной техники, которую Греция разместила на островах в Эгейском море, не имеющими военного статуса. Остров Кинарос представляет особый интерес для турецких властей, поэтому дроны регулярно за ним следят.

Ранее в Китае разработали инновационную технологию борьбы с дронами. В Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности говорят, что она замечает чужие беспилотники на расстоянии 18 км и использует разные средства для их поражения: от "глушилок" до ракет.

Недавно в Израиле представили систему EnforceAir, которая захватывает БПЛА. Он подбирает радиочастоты и отправляет сигналы, чтобы установить контроль над дронами и безопасно их приземлить.