Идеальное оружие против дронов: система EnforceAir захватывает полный контроль над БПЛА

Оператор может посадить захваченный беспилотник в любом месте без нанесения устройству малейшего урона.

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Израильская компания D-Fend Solutions выпустила передовую систему для борьбы с дронами под названием EnforceAir, которую одобрила армия США. Подробности стали известны изданию Israel Defence.

Оборудование EnforceAir состоит из специальной установки, которая обнаруживает воздушные угрозы в виде БПЛА, а затем устраняет их в автономном или ручном режиме, подбирая подходящие радиочастоты. Оператор может взять полный контроль над чужим дроном, чтобы безопасно посадить его в нужном месте. D-Fend Solutions подчеркивает, что ее система не использует "глушилки" или физический контакт, поэтому летательные аппараты не получают никакого ущерба.

[ + – ] Система для борьбы с дронами EnforceAir от D-Fend Solutions

"Ловец дронов" EnforceAir получил рекомендацию от Объединенного управления противодействия малым беспилотным авиационным системам (JCO) Министерства обороны США. Американские военные одобрили систему по итогам официальных испытаний на полигоне Юма, проведенных в апреле 2022 года.

"Это большая честь, когда твой продукт признает Министерство обороны США после тщательных тестов и оценок. Мы рады обеспечить постоянную поддержку миссии по борьбе с беспилотниками в рамках многоуровневой защиты, интегрированной в самые передовые антидроновые системы для национальной обороны", — прокомментировал глава D-Fend Solutions Зохар Халачми.

Ранее появилась информация, что Израиль предоставил Украине системы Smart Shooter для борьбы с иранскими дронами. Она представляет из себя прицел с искусственным интеллектом, позволяющий очень точно вести огонь по движущимся целям. По информации источников, украинские военные установили такие системы на свои беспилотники и самолеты.

Недавно в США представили новое средство против БПЛА под названием DroneHunter F700. Разработчики собрали квадрокоптер и оснастили его двумя сетями, опутывающими дроны, которые затем можно сбросить с парашютом либо отбуксировать прямо на базу.