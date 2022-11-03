Ідеальна зброя проти дронів: система EnforceAir захоплює повний контроль над БПЛА

Оператор може посадити захоплений безпілотник у будь-якому місці без нанесення пристрою найменшої шкоди.

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Ізраїльська компанія D-Fend Solutions випустила передову систему боротьби з дронами під назвою EnforceAir, яку схвалила армія США. Подробиці стали відомі виданню Israel Defence.

Устаткування EnforceAir складається зі спеціальної установки, яка виявляє повітряні загрози у вигляді БПЛА, а потім усуває їх в автономному або ручному режимі, підбираючи відповідні радіочастоти. Оператор може взяти повний контроль над чужим дроном, щоб безпечно посадити його в потрібному місці. D-Fend Solutions підкреслює, що її система не використовує "глушилки" або фізичний контакт, тому літальні апарати не зазнають шкоди.

[ + – ] Система для боротьби з дронами EnforceAir від D-Fend Solutions

"Ловець дронів" EnforceAir отримав рекомендацію від Об'єднаного управління протидії малим безпілотним авіаційним системам (JCO) Міністерства оборони США. Американські військові схвалили систему за підсумками офіційних випробувань на полігоні Юма, проведених у квітні 2022 року.

"Це велика честь, коли твій продукт визнає Міністерство оборони США після ретельних тестів і оцінок. Ми раді забезпечити постійну підтримку місії з боротьби з безпілотниками в межах багаторівневого захисту, інтегрованого в передові антидронові системи для національної оборони", — прокоментував глава D-Fend Solutions Зохар Халачмі.

Раніше з'явилася інформація, що Ізраїль надав Україні системи Smart Shooter для боротьби з іранськими дронами. Вони являють собою приціл зі штучним інтелектом, що дозволяє дуже точно вести вогонь по цілях, що рухаються. За інформацією джерел, українські військові встановили такі системи на свої безпілотники та літаки.

Нещодавно в США представили новий засіб проти БПЛА під назвою DroneHunter F700. Розробники зібрали квадрокоптер і оснастили його двома мережами, що обплутують дрони, які потім можна скинути з парашутом або відбуксувати прямо на базу.