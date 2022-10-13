У США представили новий засіб проти БПЛА, здатний здолати дрони Shahed-136 (відео)

Розробники покращили дрон, оснащений мережею, який тепер може ловити більші апарати.

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Американська компанія Fortem Technologies, що спеціалізується на захисті повітряного простору, модернізувала систему DroneHunter F700 для ураження великих безпілотних літальних апаратів, таких як Shahed-136. Про це повідомляє портал Drone DJI.

DroneHunter F700 — це квадрокоптер, оснащений двома мережами DrogueNet для лову ворожих безпілотників. Захоплені дрони система доставляє до оператора або скидає на парашуті, якщо вони виявляються занадто важкими. Після повернення на базу DroneHunter F700 можна перезарядити, поставивши нові мережі, і знову відправити в патруль весь процес займає близько трьох хвилин.

Інженери оснастили DroneHunter F700 покращеними датчиками, щоб забезпечити операторам більше інформації про те, що відбувається, наприклад, вони дозволять визначити тип і вагу захоплених БПЛА, а також наскільки успішно відбулося захоплення. Дрон також отримав новий радар для виявлення цілей та нову систему для адаптації та швидшого реагування під час польоту.

[ + – ] DroneHunter F700 захоплює безпілотник під час випробувань

Fortem заявляє, що ефективність її технології для захисту від БПЛА досягла понад 85% ефективності під час випробувань із дронами різних розмірів. Тепер DroneHunter F700 може впоратися з безпілотниками з Групи 3 за американською класифікацією вагою до пів тонни та з робочою висотою до 5,5 км — до неї належить іранський Shahed-136 та російський "Орлан-10".

"Ми завжди шукаємо способи покращити DroneHunter, і цим оновленням ми дійсно пишаємося. Ми завжди працюємо над тим, щоб перемогти небезпечні дрони з швидкістю, розміром і кількістю, що збільшується, і ці оновлення — величезний крок у цьому напрямку", — заявив президент Fortem Technologies Тімоті Бін.

Виробник орієнтується насамперед на ринок США, але Drone DJI вважає, що DroneHunter F700 має зацікавити українських військових. На думку ЗМІ, технологія допоможе ЗСУ впоратися з дронами-камікадзе Shahed-136, за допомогою яких Росія активно завдає ударів по Україні.

"Захисники України і союзники цілком можуть прислухатися до цього повідомлення і використовувати інструмент Fortem проти безпілотників для боротьби з атаками безпілотників Росії, що продовжуються", — пише Drone DJI.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ замовила у Ірану 2400 дронів Shahed-136, якими тепер атакують українські міста. Виступаючи на саміті "Великої сімки", глава держави попросив союзників передати більше ракет для вже наданих систем ППО та ПРО.

Військові розповіли, що іранські дрони Shahed 136 становлять велику загрозу для України. На щастя, ЗСУ вже навчилися їх ефективно збивати.