В США представили новое средство против БПЛА, способное одолеть дроны Shahed-136 (видео)

Разработчики улучшили дрон, оснащенный сетью, который теперь может ловить более крупные аппараты.

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Американская компания Fortem Technologies, специализирующаяся на защите воздушного пространства, модернизировала систему DroneHunter F700 для поражения более крупных беспилотных летательных аппаратов, таких как Shahed-136. Об этом сообщает портал Drone DJI.

DroneHunter F700 — это квадрокоптер, оснащенный двумя сетями DrogueNet для ловли вражеских беспилотников. Захваченные дроны система доставляет к оператору или же сбрасывает на парашюте, если они оказываются слишком тяжелыми. После возвращению на базу DroneHunter F700 можно перезарядить, поставив новые сети, и снова отправить в патруль — весь процесс занимает около трех минут.

Инженеры оснастили DroneHunter F700 улучшенными датчиками, чтобы обеспечить операторам больше информации о происходящем, к примеру, они позволят определить тип и вес захваченных БПЛА, а также насколько успешно произошел захват. Дрон также получил новый радар для обнаружения целей и новую систему для адаптации и более быстрого реагирования во время полета.

[ + – ] DroneHunter F700 захватывает беспилотник во время испытаний

Fortem заявляет, что эффективность ее технологии для защиты от БПЛА достигла более 85% эффективности во время испытаний с дронами разных размеров. Теперь DroneHunter F700 может справиться с беспилотниками из Группы 3 по американской классификации весом до полутонны и с рабочей высотой до 5,5 км — к ней относится иранский Shahed-136 и российский "Орлан-10".

"Мы всегда ищем способы улучшить DroneHunter, и этим обновлением мы действительно гордимся. Мы всегда работаем над тем, чтобы победить опасные дроны с увеличивающейся скоростью, размером и количеством, и эти обновления — огромный шаг в этом направлении", — заявил президент Fortem Technologies Тимоти Бин.

Производитель ориентируется в первую очередь на рынок США, но Drone DJI считает, что DroneHunter F700 должен заинтересовать украинских военных. По мнению СМИ, технология поможет ВСУ справиться с дронами-камикадзе Shahed-136, с помощью которых Россия активно наносит удары по Украине.

"Защитники Украины и союзники вполне могут прислушаться к этому сообщению и использовать инструмент Fortem против беспилотников для борьбы с продолжающимися атаками беспилотников России", — пишет Drone DJI.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ заказала у Ирана 2400 дронов Shahed-136, которыми теперь атакуют украинские города. Выступая на саммите "Большой семерки", глава государства попросил союзников передать больше ракет для уже предоставленных систем ПВО и ПРО.

Военные рассказали, что иранские дроны Shahed 136 представляют большую угрозу для Украины. К счастью, ВСУ уже научились их эффективно сбивать.