Зеленский рассказал, сколько дронов-камикадзе Россия заказала у Ирана (видео)

Президент попросил лидеров "Большой семерки" усилить систему ПВО Украины, чтобы ВСУ могли противостоять массированным ракетным ударам и иранским БПЛА.

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Российская Федерация заказала у Ирана более 2 тысяч дронов-камикадзе Shahed-136, при помощи которых войска государства-агрессора уже активно атакуют территорию Украины. Об этом в ходе выступления на саммите "Большой семерки" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только "Шахидов" Россия заказала у Ирана 2400", — заявил Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.

В связи с этим президент Украины запросил у мировых лидеров, в частности, канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена, достаточное количество ракет для уже предоставленных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Зеленский также отметил, что этот вопрос может быть поднят в ходе встречи министров обороны стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября.

Помимо этого Зеленский, обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Италии Марио Драги, заявил, что украинские войска "очень ждут поставок" зенитных ракетных комплексов SAMP/T, и они нужны Киеву "уже в ближайшие месяцы".

Напомним, в ходе выступления на саммите "Большой семерки" Зеленский также попросил лидеров стран обеспечить мониторинговую миссию на границе между Украиной и Беларусью, усилить санкции против России и поддержать проект гарантий безопасности Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассмотрит возможность предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны в связи с массированными атаками со стороны России.