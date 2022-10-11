Нужны ПВО, санкции и контроль над Беларусью: Зеленский выступил на экстренном саммите G7 (видео)

Президент попросил лидеров "Большой семерки" нарастить помощь Украине и поддержать проект гарантий безопасности государства.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" во вторник, 11 октября, попросил мировых лидеров усилить украинскую систему противовоздушной обороны, увеличить санкционное давление на Россию и обеспечить мониторинговую миссию на границе с Беларусью. Видео выступления было опубликовано в YouTube-канале главы государства.

Зеленский сообщил лидерам G7, что со вчерашнего дня войска РФ применили по территории Украины уже более сотни крылатых ракет и десятки разных дронов, включая иранские Shahed-136. Также президент упомянул диверсии против "Северных потоков" в Балтийском море, продовольственный и энергетический кризисы, обвинив в них государство-агрессора.

Далее президент заявил, что предлагает главам семи государств "формулу мира", один из пунктов которого включает обеспечение воздушного щита для Украины. Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за ускорение поставок систем ПВО IRIS-T, а также президента США Джо Байдена за решение предоставить соответствующую технику Украине. В то же время глава государства отметил, что Украина нуждается в еще большей помощи при формировании надежной защиты неба от российских ракет и дронов.

"Я бы просил, чтобы наши министры обороны обсудили это завтра в формате "Рамштайна". Господин Президент Франции! Господин Премьер-министр Италии! Мы очень ждем поставки систем SAMP/T. И, по возможности, они нужны уже в ближайшие месяцы", — сказал Зеленский, добавив, что страны "Большой семерки" также должны будут финансово поддержать создание воздушного щита для Украины.

Вторым пунктом "формулы мира", по словам Зеленского, является защита территориальной целостности Украины при помощи наказания РФ за фейковые референдумы и захват украинской территории. Речь, прежде всего, идет о новом санкционном пакете. Зеленский отметил, что предыдущего, восьмого пакета ограничений оказалось недостаточно, чтобы сдержать агрессию РФ, поэтому "Группа семи" должна отвечать Кремлю симметрично. Например, когда Кремль атакует энергетический сектор — блокировать его энергетический сектор, указал глава украинского государства.

"Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста", — указал Зеленский.

Президент добавил, что "Большая семерка" также должна поддержать представленный недавно Офисом президента проект гарантий безопасности Украины — Kyiv Security Compact.

Помимо этого Зеленский добавил, что территория соседней Беларуси уже применяется для ударов по Украине и угроза большего вовлечения республики в войну возрастает. По мнению президента, на украинско-белорусской границы должна быть размещена миссия международных наблюдателей, чтобы они проводили мониторинг ситуации с безопасностью в регионе.

"Формат может быть разработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", — сказал Зеленский.

Президент Украины выступал на саммите перед лидерами "Большой семерки" в режиме видеоконференции. Также на встрече присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, который и инициировал проведение экстренного мероприятия, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и глава правительства Японии Кисида Фумио.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс рассмотрит возможность предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны в связи с массированными атаками со стороны России.