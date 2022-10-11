Зеленський розповів, скільки дронів-камікадзе Росія замовила в Ірану (відео)

Президент попросив лідерів "Великої сімки" посилити систему ППО України, щоб ЗСУ могли протистояти масованим ракетним ударам та іранським БПЛА.

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Російська Федерація замовила в Ірану понад 2 тисячі дронів-камікадзе Shahed-136, за допомогою яких війська держави-агресора вже активно атакують територію України. Про це під час виступу на саміті "Великої сімки" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я дякую всім, хто допоміг нам уже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Але! Одних тільки "Шахідів" Росія замовила в Ірану 2400", — заявив Зеленський із посиланням на дані української розвідки.

У зв'язку з цим президент України запросив у світових лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента США Джо Байдена, достатню кількість ракет для вже наданих систем протиповітряної та протиракетної оборони. Зеленський також зазначив, що це питання може бути порушене під час зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня.

Крім цього Зеленський, звертаючись до президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єра Італії Маріо Драґі, заявив, що українські війська "дуже чекають на постачання" зенітних ракетних комплексів SAMP/T, і вони потрібні Києву "вже найближчими місяцями".

Нагадаємо, під час виступу на саміті "Великої сімки" Зеленський також попросив лідерів країн забезпечити моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, посилити санкції проти Росії та підтримати проєкт гарантій безпеки України.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс розгляне можливість надати Україні більше систем протиповітряної оборони через масові атаки з боку Росії.