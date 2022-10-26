Ізраїль надав Україні суперточні системи для перехоплення іранських дронів, — ЗМІ

"Розумна" система може виявляти ворожі БПЛА й дуже точно вести вогонь по них.

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Ізраїльське видання Debka стверджує, що українські війська використовують ізраїльську систему для боротьби з безпілотниками під назвою Smart Shooter. Вона може ефективно знищувати іранські дрони-камікадзе, які запускає Росія.

За даними ЗМІ, ЗСУ вже встановили Smart Shooter на легкі літаки та безпілотні літальні апарати, готуючись відбивати нові повітряні атаки з боку РФ. Це система управління вогнем, по суті "розумний" приціл, який виявляє цілі за допомогою радара, а потім дуже точно визначає тип дрона та його місцезнаходження, щоб знищити за допомогою стрілецької зброї. За допомогою штучного інтелекту Smart Shooter працює за принципом "один постріл — одне влучення".

[ + – ] Система Smart Shooter, встановлена на дрон

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) уперше використала Smart Shooter у вересні 2022 року в Хевроні для розгону палестинських протестів. Тоді система використовувала губчасті кульки замість куль, але її позиціонували як засіб боротьби з безпілотниками. Висота стандартної системи складає 95 см, а вага близько 75 кг, але є легша версія, яка встановлюється на гармати й кулемети.

У вересні видання The Times of Israel з'ясувало, що одна з ізраїльських оборонних компаній надіслала Україні системи для боротьби з дронами за посередництва Польщі. Ізраїль не бажає передавати військові технології безпосередньо українській армії, тому підприємство продало обладнання у Варшаву. Компанія заявила Міноборони Ізраїлю, що не знала про плани Польщі передати зброю Україні, але ізраїльський уряд, схоже, вирішив не втручатися в угоду.

Раніше з'явилася інформація, що Ізраїль надав Україні розвідувальні дані для боротьби з дронами-камікадзе. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц відхилив прохання Києва про передачу комплексів ППО, але пообіцяв надати системи раннього виявлення повітряних загроз.

Писали також, що Ізраїль знищив завод зі збирання іранських дронів у Сирії. За даними джерел, ізраїльська армія вдарила ракетами по об'єктах у районі аеропорту Дімас у Дамаску.