Израиль предоставил Украине суперточные системы для перехвата иранских дронов, — СМИ

"Умная" система может обнаруживать вражеские БПЛА и очень точно вести по ним огонь.

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Израильское издание Debka утверждает, что украинские войска используют израильскую систему для борьбы с беспилотниками под названием Smart Shooter. Она может эффективно уничтожать иранские дроны-камикадзе, которые запускает Россия.

По данным СМИ, ВСУ уже установили Smart Shooter на легкие самолеты и беспилотные летательные аппараты, готовясь отражать новые воздушные атаки со стороны РФ. Это система управления огнем, по сути, "умный" прицел, который обнаруживает цели с помощью радара, а затем очень точно определяет тип дрона и его местоположение, чтобы уничтожить с помощью стрелкового оружия. С помощью искусственного интеллекта Smart Shooter работает по принципу "один выстрел — одно попадание".

[ + – ] Cистема Smart Shooter, установленная на дрон

Армия Израиля (ЦАХАЛ) впервые использовала Smart Shooter в сентябре 2022 года в Хевроне для разгона палестинских протестов. Тогда система использовала губчатые шарики вместо пуль, но ее позиционировали как средство для борьбы с беспилотниками. Высота стандартной системы составляет 95 см, а вес около 75 кг, но есть более легкая версия, которая устанавливается на пушки и пулеметы.

В сентябре издание The Times of Israel выяснило, что одна из израильских оборонных компаний поставила Украине системы для борьбы с дронами при посредничестве Польши. Израиль не желает передавать военные технологии напрямую украинской армии, поэтому предприятие продало оборудование в Варшаву. Компания заявила Минобороны Израиля, что не знала о планах Польши передать оружие Украине, но израильское правительство, похоже, решило не вмешиваться в сделку.

Ранее появилась информация, что Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с дронами-камикадзе. Министр обороны Израиля Бени Ганц отклонил просьбу Киева о передаче комплексов ПВО, но пообещал дать системы раннего обнаружения воздушных угроз.

Писали также, что Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов в Сирии. По данным источников, израильская армия ударила ракетами по объектам в районе аэропорта Димас в Дамаске.