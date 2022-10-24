Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с дронами-камикадзе, — NYT

По словам советника министра обороны Украины Юрия Сака, отказываясь поставлять средства ПВО Украине, Израиль упускает хорошую возможность отточить тактики борьбы с угрозами, которые разрабатывались для самого Израиля.

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Израиль передал Украине разведданные, которые могут быть полезными в борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает The New York Times.

Неназванный представитель украинского руководства сообщил журналистам на условиях анонимности, что Израиль предоставил разведданные, которые помогут в борьбе с иранскими дронами.

После недавних атак с использованием дронов-камикадзе министр обороны Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой о предоставлении защитного вооружения. Министр обороны Израиля Бени Ганц просьбу отклонил, Израиль, по его словам, предоставит системы раннего обнаружения, но не ПВО.

Юрий Сак, советник министра обороны Украины, сказал, что Израиль упускает хорошую возможность отточить в Украине свои тактики борьбы с угрозами, которые разрабатывались для самого Израиля.

"Эти иранские дроны, которые атакуют украинские города, разрабатывались не для Украины. Они создавались для массовых атак на Израиль. Украину они используют как тестовый полигон, чтобы выявить их слабые места, усовершенствовать их и рано или поздно использовать против Израиля", — сказал Сак.

В прошлом месяце издание Axios сообщало, что Украина обращалась к Израилю с просьбой предоставить разведданные относительно военной помощи, оказываемой Ираном РФ, в частности, упоминалось о дронах-камикадзе.

Ранее Фокус сообщал, что Израиль уничтожил завод в Сирии, на котором собирали иранские дроны. Израильские ракеты атаковали производство беспилотников. В результате уничтожена военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки дронов.