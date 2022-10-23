Ізраїль знищив завод зі збирання іраїнських дронів у Сирії

Ізраїльські сили атакували виробництво БПЛА за допомогою ракет. У результаті знищено військову логістику та обладнання, які використовували для складання безпілотників.

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21 жовтня Армія оборони Ізраїлю ракетним ударом знищила завод зі збирання безпілотників у Сирії. Про це повідомили в неділю, 23 жовтня, експерти Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

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За даними джерел організації, ізраїльські військові завдали ракетного удару по виробництву БПЛА в районі військового аеропорту Дімас у західній частині Дамаску. В результаті знищено військову логістику та обладнання, яке використовувалося для збирання дронів. Проєкт зазначив, що останнім часом уряд Ірану та підтримувані ним сили майже повністю контролювали військовий аеропорт, члени угруповання "Хезболла" проводили бурові роботи в аеропорту та навколо нього для зберігання стратегічної зброї.

В аеропорту Дімас також було помічено експертів з іранської "Революційної гвардії" та кількох експертів з ліванської "Хезболли", які пройшли навчання в Ірані. Проєкт нагадав, що 9 лютого ізраїльські сили вже завдавали ударів територією Сирії, зокрема, по району зосередження складів "Хезболли".

А 22 липня повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю також завдавала удару по заводу, який займається виробництвом іранських безпілотників у Сирії. Внаслідок атаки повністю знищили склад у цьому районі.

Раніше ми писали, що Іран розкритикував заклик Франції, Німеччини та Великої Британії до Організації Об'єднаних Націй розслідувати використання іранських безпілотників для нападу на Україну. Перед цим аналогічний крок зробила РФ.