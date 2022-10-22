Слідом за Росією: Іран вимагає відмовитися від розслідування постачання дронів-камікадзе до РФ

Керівництво країни стверджує, що звинувачення на адресу Ірану — підступи ворогів, які хочуть позбутися конкурента на ринку озброєнь.

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22 жовтня Іран засудив заклик Франції, Німеччини та Великої Британії до Організації Об'єднаних Націй розслідувати використання іранських безпілотників для нападу на Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС Ірану.

Європейські країни підтримали пропозицію України провести розслідування ООН, оскільки участь безпілотників у війні порушила резолюцію Ради Безпеки ООН 2231, яка схвалює ядерну угоду з Іраном. Україна також розглядає можливість розірвати дипломатичні відносини із Іраном.

Представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що заклик європейців був "хибним та безпідставним".

"Уряд Ісламської Республіки Іран, з прагненням захистити свої національні інтереси та забезпечити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", — заявив він, не уточнивши, до яких саме дій має намір вдатися Тегеран.

Як в Ірані пояснюють звинувачення Заходу?

Тегеран заперечує постачання безпілотників Москві для участі у війні. Водночас президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що попит на іранське озброєння зростає.

Він розповів, що під час закордонних поїздок до нього часто підходили різні люди, які просили продати їм військову продукцію, вважавши її найкращою. Це, за словами Райсі, і розлютило ворогів Ірану, які хочуть завоювати ринки.

"Нехай ворог розсердиться і помре від гніву", — сказав Райсі.

Як Росія намагається виправдати Іран?

Раніше генсек ООН Антоніо Гуттереш заявив про намір відправити в Україну фахівців, які мають встановити, якими дронами російська армія б'є по українській інфраструктурі. На це різко відреагував заступник постійного представника РФ при Організації об'єднаних націй Дмитро Полянський, який пообіцяв, що Росія перегляне співпрацю з ООН, мавши на увазі, зокрема, розрив зернових угод. Завдяки цьому договору Україна отримала можливість експортувати сільгосппродукцію зі своїх портів.

Полянський запевнив, що потреби у такій місії немає, оскільки Росія використовує лише безпілотники власного виробництва. Як "доказ" він навів той факт, що на уламках збитих безпілотників є написи російською мовою.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав цей вислів "дебільною логікою однієї з найогидніших персон".

Нагадаємо, російська армія закупила в Ірану дрони-камікадзе Shahed-136 і назвала їх російською "Герань-2", стверджуючи, що ці безпілотники виготовлені в Росії.

Днями представник громадської ради при Міноборони РФ Руслан Пухов у прямому етері проговорився про те, що Росія використовує іранські безпілотники. Не здогадуючись, що камери вже включені, він просив ведучих не торкатися цієї теми, оскільки всі знають, що дрони іранські, але влада цього не визнає.