"Дебільна логіка": Росія вимагає від ООН не вивчати збиті над Україною дрони

Якщо ООН не прислухається, росіяни погрожують вийти із "зернової угоди". Українська делегація засудила такий шантаж.

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Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш повідомив, що в Україну мають вирушити фахівці, які встановлять, якими дронами російська армія б'є по українській інфраструктурі. У відповідь заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що Росія може переглянути співпрацю з організацією, повідомляє ВВС.

Російський дипломат зазначив, що на такий крок РФ піде, якщо ООН відправить в Україну експертів для вивчення збитих дронів. Він запевнив, що потреби в такій місії немає, оскільки Росія використовує лише безпілотники власного виробництва.

"У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег", — сказав Полянський після закінчення закритого засідання Ради безпеки ООН, де Іран звинуватили в постачаннях безпілотників Росії.

Полянський навів "докази": на уламках збитих безпілотників є написи російською мовою.

"Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані", — сказав він.

Полянський натякнув, що, якщо до його попереджень не прислухаються, Росія може відмовитися від продовження зернової угоди, яка дозволила відновити експорт сільгосппродукції з українських портів. Термін дії угоди спливає 19 листопада.

Постійний представник України в організації Сергій Кислиця відреагував на цю загрозу однозначно.

"Воістину дебільна логіка від однієї з найогидніших персон, яких колись бачила ООН", — зазначив він.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування подій в Україні дійшла висновку про те, що російські військові несуть відповідальність за "більшу частину" правопорушень в Україні, зокрема за атаки на мирних жителів. Зафіксовано випадки масових страт, незаконних ув'язнень, катувань, жорстокого поводження, зґвалтувань та інших різновидів сексуального насильства, які відбувалися в окупованих ЗС РФ районах.

Раніше Фокус з'ясовував, чи можливо виключити Росію з ООН і якими можуть бути результати такого кроку.