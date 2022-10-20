"Дебільна логіка": Росія вимагає від ООН не вивчати збиті над Україною дрони
Якщо ООН не прислухається, росіяни погрожують вийти із "зернової угоди". Українська делегація засудила такий шантаж.
Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш повідомив, що в Україну мають вирушити фахівці, які встановлять, якими дронами російська армія б'є по українській інфраструктурі. У відповідь заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що Росія може переглянути співпрацю з організацією, повідомляє ВВС.
Російський дипломат зазначив, що на такий крок РФ піде, якщо ООН відправить в Україну експертів для вивчення збитих дронів. Він запевнив, що потреби в такій місії немає, оскільки Росія використовує лише безпілотники власного виробництва.
"У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег", — сказав Полянський після закінчення закритого засідання Ради безпеки ООН, де Іран звинуватили в постачаннях безпілотників Росії.
Полянський навів "докази": на уламках збитих безпілотників є написи російською мовою.
"Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані", — сказав він.
Полянський натякнув, що, якщо до його попереджень не прислухаються, Росія може відмовитися від продовження зернової угоди, яка дозволила відновити експорт сільгосппродукції з українських портів. Термін дії угоди спливає 19 листопада.
Постійний представник України в організації Сергій Кислиця відреагував на цю загрозу однозначно.
"Воістину дебільна логіка від однієї з найогидніших персон, яких колись бачила ООН", — зазначив він.
Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування подій в Україні дійшла висновку про те, що російські військові несуть відповідальність за "більшу частину" правопорушень в Україні, зокрема за атаки на мирних жителів. Зафіксовано випадки масових страт, незаконних ув'язнень, катувань, жорстокого поводження, зґвалтувань та інших різновидів сексуального насильства, які відбувалися в окупованих ЗС РФ районах.
Раніше Фокус з'ясовував, чи можливо виключити Росію з ООН і якими можуть бути результати такого кроку.