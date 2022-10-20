"Дебильная логика": Россия требует от ООН не изучать сбитые над Украиной дроны

Если ООН не прислушается, россияне грозят выйти из "зерновой сделки". Украинская делегация осудила такой шантаж.

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш сообщил, что в Украину должны отправиться специалисты, которые установят, какими дронами российская армия бьет по украинской инфраструктуре. В ответ заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия может пересмотреть сотрудничество с организацией, сообщает ВВС.

Российский дипломат отметил, что на такой шаг РФ пойдет, если ООН отправит в Украину экспертов для изучения сбитых дронов. Он заверил, что необходимости в такой миссии нет, так как Россия использует только беспилотники собственного производства.

"У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег", — сказал Полянский после окончания закрытого заседания Совбеза ООН, где Иран обвинили в поставках беспилотников России.

Полянский привел "доказательства": на обломках сбитых беспилотников есть надписи на русском языке.

"Не думаю, что русский настолько широко используется в Иране", — сказал он.

Полянский намекнул, что, если к его предупреждению не прислушаются, Россия может отказаться от продления зерновой сделки, которая позволила возобновить экспорт сельхозпродукции из украинских портов. Срок действия сделки истекает 19 ноября.

Постоянный представитель Украины в организации Сергей Кислица отреагировал на эту угрозу однозначно.

"Воистину дебильная логика от одной из самых отвратительных персон, которых когда-либо видела ООН", — отметил он.

Напомним, независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине пришла к выводу о том, что российские военные несут ответственность за "большую часть" правонарушений в Украине, в том числе за атаки на мирных жителей. Зафиксированы случаи массовых казней, незаконных заключений, пыток, жестокого обращения, изнасилований и других разновидностей сексуального насилия, которые совершались в оккупированных ВС РФ районах.

Ранее Фокус выяснял, возможно ли исключить Россию из ООН и какими могут быть результаты такого шага.