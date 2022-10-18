"Разрушения потрясают": ВС РФ ответственны за большинство преступлений в Украине, — ООН

По словам Эрика Мосса, председателя Независимой международной комиссии по Украине, cчет потерянным жизням идет на тысячи. Зафиксированы случаи массовых казней, пыток, изнасилований.

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Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине пришла к выводу о том, что российские военные несут ответственность за "большую часть" правонарушений в Украине, в том числе за атаки на мирных жителей. Об этом сообщается в докладе комиссии ООН.

Представители ООН пришли к выводу о том, что российские военные неизбирательно обстреливали районы, которые пытались захватить, и "атаковали мирных жителей, которые пытались убежать".

Расследователи посетили 27 городов и сел, опросили 191 жертву и свидетелей, инспектировали места разрушений, могилы, пыточные и тюрьмы.

"Комиссия ООН по Украине нашла разумные основания, чтобы заключить, что в Украине был совершен ряд военных преступлений, нарушений прав человека и международного гуманитарного права. Несомненно есть необходимость в привлечении виновных к ответственности", — заявили представители комиссии в день подачи доклада.

"Российские вооруженные силы несут ответственность за подавляющее большинство обнаруженных нарушений, в том числе и за военные преступления", — говорится в резюме доклада Совета ООН по правам человека, в котором изучались события в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях с конца февраля по март 2022 года.

"Эти нарушения оказали огромное влияние на гражданское население Украины. Счет потерянным жизням идет на тысячи. Разрушения инфраструктуры потрясают", — сказал Эрик Мосс, председатель комиссии, которая задокументировала нападения с применением взрывного оружия, применявшегося беспорядочно в жилых зонах, где российские войска проводили свои атаки.

Зафиксированы случаи массовых казней, незаконных заключений, пыток, жестокого обращения, изнасилований и других разновидностей сексуального насилия, которые совершались в оккупированных ВС РФ районах.

Людей задерживали, некоторых незаконно депортировали в РФ, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Сексуальное насилие применялось к жертвам, независимо от их возраста. В ряде случаев родственников заставляли смотреть на такие преступления.

Семьи, потерявшие родных, говорят о необходимости в том, чтобы преступники понесли наказание за преступления.

Отец, чей сын был убит в Буче, сказал, что поначалу ему хотелось найти ответственных за убийство и учинить расправу, но сейчас он хочет, чтобы виновных привлекли к суду, и чтобы о произошедшем рассказали правду.

Представители ООН также зафиксировали два случая нарушений международного гуманитарного права со стороны украинских сил, которые квалифицируются как военные преступления.

Комиссия рекомендует координировать усилия на международном и национальном уровне для большей эффективности расследований. Представители Комиссии внесут свой вклад в то, чтобы установить личности ответственных за преступления.

ВСУ, которые деоккупировали районы под Киевом, нашли десятки тел, лежавших на улицах, и места массовых захоронений жертв российской оккупации.

Официальная Москва отрицает обвинения в преднамеренных ударах по гражданскому населению, несмотря на то, что ВС РФ сравнивали с землей села, крупные и небольшие города по всей Украине во время того, что в Кремле первоначально называли "специальной военной операцией".

Напомним, что в Лимане провели эксгумацию тел пяти детей из стихийных захоронений. Все дети, чьи тела обнаружили в захоронениях, погибли от осколочных ранений. Младшая из жертв родилась в 2021 году.

Ранее Фокус сообщал, что Уголовный суд в Гааге проведет расследование ракетной атаки ВС РФ. Прокурор Карим Хан уверен, что действия россиян следует классифицировать как военные преступления.