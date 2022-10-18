"Руйнування вражають": ЗС РФ відповідальні за більшість злочинів в Україні, — ООН

За словами Еріка Мосса, голови Незалежної міжнародної комісії по Україні, рахунок втраченим життям йде на тисячі. Зафіксовано випадки масових страт, тортур, зґвалтувань.

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Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні дійшла висновку, що російські військові несуть відповідальність за "велику частину" правопорушень в Україні, зокрема за атаки на мирних жителів. Про це повідомляється у доповіді комісії ООН.

Представники ООН дійшли висновку про те, що російські військові невибірково обстрілювали райони, які намагалися захопити, та "атакували мирних жителів, які намагалися втекти".

Розслідувачі відвідали 27 міст та сіл, опитали 191 жертву та свідків, інспектували місця руйнувань, могили, тортури та в'язниці.

"Комісія ООН з України знайшла розумні підстави, щоб зробити висновок, що в Україні вчинено низку воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права. Безсумнівно, є необхідність у притягненні винних до відповідальності", — заявили представники комісії в день подання доповіді.

"Російські збройні сили несуть відповідальність за переважну більшість виявлених порушень, зокрема й за воєнні злочини", — йдеться у резюме доповіді Ради ООН з прав людини, в якій вивчалися події у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях з кінця лютого до березня 2022 року.

"Ці порушення вплинули на цивільне населення України. Рахунок втраченим життям йде на тисячі. Руйнування інфраструктури вражають", — сказав Ерік Мосс, голова комісії, яка задокументувала напади із застосуванням вибухової зброї, що застосовувалася безладно в житлових зонах, де російські війська проводили свої атаки.

Зафіксовано випадки масових страт, незаконних ув'язнень, катувань, жорстокого поводження, зґвалтувань та інших різновидів сексуального насильства, які відбувалися в окупованих ЗС РФ районах.

Людей затримували, деяких незаконно депортували до РФ, багато хто досі вважається зниклими безвісти. Сексуальне насильство застосовувалося до жертв незалежно від їх віку. У кількох випадках родичів змушували дивитись на такі злочини.

Сім'ї, які втратили рідних, говорять про необхідність у тому, щоб злочинці були покарані за злочини.

Батько, чий син убитий у Бучі, сказав, що спочатку йому хотілося знайти відповідальних за вбивство і вчинити розправу, але зараз він хоче, щоб винних залучили до суду, і щоб про те, що сталося, розповіли правду.

Представники ООН також зафіксували два випадки порушень міжнародного гуманітарного права з боку українських сил, що кваліфікуються як воєнні злочини.

Комісія рекомендує координувати зусилля на міжнародному та національному рівні для більшої ефективності розслідувань. Представники Комісії зроблять свій внесок у встановлення осіб відповідальних за злочини.

ЗСУ, які деокупували райони під Києвом, знайшли десятки тіл, що лежали на вулицях, та місця масових поховань жертв російської окупації.

Офіційна Москва заперечує звинувачення у навмисних ударах по цивільному населенню, незважаючи на те, що ЗС РФ рівняли із землею села, великі та невеликі міста по всій Україні під час того, що у Кремлі спочатку називали "спеціальною військовою операцією".

Нагадаємо, що в Лимані провели ексгумацію тіл п'яти дітей із стихійних поховань. Всі діти, чиї тіла виявили у похованнях, загинули від осколкових поранень. Наймолодша з жертв народилася 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Кримінальний суд у Гаазі проведе розслідування ракетної атаки ЗС РФ. Прокурор Карім Хан упевнений, що дії росіян слід класифікувати як військові злочини.