Расплата последует: Уголовный суд в Гааге будет расследовать ракетную атаку России

Прокурор Карим Хан уверен, что действия россиян подпадают под юрисдикцию суда, так как являются военным преступлением.

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил в интервью CNN, что суд проведет расследование массированной ракетной атаки украинских городов армией РФ, которая произошла 10 октября.

"Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет хочет напугать самых уязвимых", — пообещал прокурор.

По его словам, он знает о том, что происходило в Украине 10 октября не понаслышке: находящиеся в Украине сотрудники его офиса вместе с другими мирными жителями были вынуждены прятаться в убежищах.

"Сотрудники моего офиса прошлой ночью были в бункерах вместе с многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины, мужчины. Это вопрос, который касается морали, прав, эмпатии и человечности", — рассказал Карим Хан.

"Мы должны быть там, чтобы установить истину", – заключил прокурор Международного уголовного суда.

Что такое Международный уголовный суд?

МУС со штаб-квартирой в Гааге рассматривает дела, связанные с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности. Он действует в соответствии с Римским статутом, который ратифицировали 123 государства. В 2016 году после признания Крыма оккупированной РФ территорией, эта страна вышла из состава МУС.

Суд начинает расследования преступлений только в тех случаях, если их не хотят проводить государства, на территории которых они были совершены или гражданами которых являются преступники.

МУС, в частности, может привлекать к ответственности руководителей государств. В 2008 он выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде. В 2011 году суд постановил арестовать ливийского диктатора Муаммара Каддафи, обвиненного в преступлениях против человечности.

Напомним, украинские юристы уверены, что аннексия Россией оккупированных областей может ускорить создание международного специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Британский судья сэр Джеффри Найс, рассматривавший дело сербского политического деятеля Слободана Милошевича, считает, что президента РФ Владимира Путина нужно привлечь к ответственности, чтобы это послужило уроком другим диктаторам. По словам Найса, приговор может быть вынесен заочно, пока Путина не свергнут и не отправят в тюрьму отбывать пожизненный срок.

Ранее Фокус писал о том, чем и откуда ВС РФ атаковали Украину. Утром 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 ракет, половину из них удалось сбить средствам ПВО.