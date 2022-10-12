Розплата буде: Кримінальний суд у Гаазі розслідуватиме ракетну атаку Росії

Прокурор Карім Хан упевнений, що дії росіян підпадають під юрисдикцію суду, оскільки є воєнним злочином.

Related video

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив в інтерв'ю CNN, що суд проведе розслідування масованої ракетної атаки українських міст армією РФ, яка відбулася 10 жовтня.

"Міжнародне право забезпечить покарання винних та всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет хоче налякати найуразливіших", — пообіцяв прокурор.

За його словами, він знає про те, що відбувалося в Україні 10 жовтня не з чуток: співробітники його офісу, які перебувають в Україні, разом з іншими мирними жителями були змушені ховатися в укриттях.

"Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом із багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки, чоловіки. Це питання, яке стосується моралі, прав, емпатії та людяності", — розповів Карім Хан.

"Ми маємо бути там, щоб встановити істину", — сказав прокурор Міжнародного кримінального суду.

Що таке Міжнародний кримінальний суд

МКС зі штаб-квартирою в Гаазі розглядає справи, пов'язані з воєнними злочинами, геноцидом та злочинами проти людяності. Він діє відповідно до Римського статуту, який ратифікували 123 держави. У 2016 році після визнання Криму окупованою РФ територією ця країна вийшла зі складу МКС.

Суд розпочинає розслідування злочинів тільки в тих випадках, якщо їх не хочуть проводити держави, на території яких вони були скоєні або громадянами яких є злочинці.

МКС, зокрема, може притягати до відповідальності керівників держав. У 2008 році він видав ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира за звинуваченням у геноциді. У 2011 році суд ухвалив заарештувати лівійського диктатора Муаммара Каддафі, звинуваченого у злочинах проти людяності.

Нагадаємо, українські юристи впевнені, що анексія Росією окупованих областей може прискорити створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Британський суддя сер Джеффрі Найс, який розглядав справу сербського політичного діяча Слободана Мілошевича, вважає, що президента РФ Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності, щоб це стало уроком іншим диктаторам. За словами Найса, вирок може бути винесений заочно, допоки Путіна не буде повалено і його не відправлять до в'язниці відбувати довічний термін.

Раніше Фокус писав про те, чим і звідки ЗС РФ атакували Україну. Вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 ракет, половину з них вдалося збити засобам ППО.