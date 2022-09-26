"Душевнохворого" Путіна можуть заочно засудити до довічного, — суддя Мілошевича

За словами британського судді Джеффрі Найса, смертної кари для російського президента не буде, але йому загрожує довічне ув'язнення. Причому суд має відбутися на українській землі.

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Британський суддя сер Джеффрі Найс, який розглядав справу сербського політичного діяча Слободана Мілошевича, консультує уряд України з питань притягнення до відповідальності за можливі воєнні злочини російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляє The Mirror.

На думку судді, притягти Путіна до відповідальності потрібно для того, щоб це стало уроком іншим диктаторам.

"Росією керує людина, яку часто називають божевільною і яка погрожує ядерною зброєю. Але якщо вона не приведе нас до Армагеддону, це зможе зробити інша така, як він", — пояснив Найс.

Суддя уточнив, що Путіну доведеться виносити вирок заочно, доки його не повалять і не відправлять до в'язниці до кінця днів.

Міжнародний трибунал з агресії

Джеффрі Найс кілька разів приїжджав до Києва з початку масштабної війни для зустрічі з представниками українського керівництва. Він вважає суттєво важливим, щоб судовий процес щодо Путіна відбувся на українській землі.

[ + – ] Британський суддя сер Джеффрі Найс

За словами Найса, залучити Путіна до суду можливо за допомогою міжнародного трибуналу з агресії, в якому злочини путінського режиму розглядатимуть судді з Великої Британії, Франції та Німеччини.

Створення трибуналу підтримує і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун.

"Зібрано безліч доказів, щоб засудити Путіна за злочини проти людяності, при цьому він не висуває жодних доказів на свій захист", — пояснив Найс.

Сер Джеффрі попередив, що виникнуть складнощі зі збором доказів провини тих, хто стріляв і хто віддавав накази. Але провину Путіна довести нескладно.

"Смертної кари не буде, але йому загрожує довічне ув'язнення. Санкції повинні залишатися чинними доти, доки його не видадуть", — пояснив Найс.

Але це станеться лише в тому випадку, якщо Путіна усуне від влади його ближнє оточення.

Суд над Слободаном Мілошевичем

20 років тому 76-річний Джеффрі Найс очолював судове переслідування щодо Слободана Мілошевича у Міжнародному кримінальному суді.

Президент Сербії пішов із життя, не дочекавшись вироку. Його засудили за 67 пунктами звинувачення в геноциді. Злочини проти людяності відбувалися під час розпаду колишньої Югославії 1991–1999 рр.

Нагадаємо, що путінські соратники створюють підмогу для розширення війни в Україні. Колишній посол США в РФ Майк Макфол заявив, що в РФ критикують військове командування і вимагають ще агресивніших дій.

Раніше Фокус повідомляв, що західні аналітики дійшли висновку про те, що Путіна загнано в кут, а кампанію на Донбасі вже закінчено. Главі Кремля доводиться думати про власне виживання.