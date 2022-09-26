"Душевнобольного" Путина могут заочно приговорить к пожизненному, — судья Милошевича

По словам британского судьи Джеффри Найса, смертной казни для российского президента не будет, но ему грозит пожизненное заключение. Причем суд должен состояться на украинской земле.

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Британский судья сэр Джеффри Найс, рассматривавший дело сербского политического деятеля Слободана Милошевича, консультирует правительство Украины по вопросам о привлечении к ответственности за предполагаемые военные преступления российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает The Mirror.

По мнению судьи, привлечь Путина к ответственности нужно для того, чтобы это послужило уроком другим диктаторам.

"Россией руководит человек, которого часто называют сумасшедшим и который угрожает ядерным оружием. Но если он не приведет нас к Армагеддону, это сможет сделать другой такой, как он", — пояснил Найс.

Судья уточнил, что Путину придется выносить приговор заочно, пока его не свергнут и не отправят в тюрьму до конца дней.

Международный трибунал по агрессии

Джеффри Найс несколько раз приезжал в Киеве с начала масштабной войны для встречи с представителями украинского руководства. Он считает существенно важным, чтобы судебный процесс в отношении Путина состоялся на украинской земле.

[ + – ] Британский судья сэр Джеффри Найс

По словам Найса, привлечь Путина к суду возможно с помощью международного трибунала по агрессии, в котором преступления путинского режима будут рассматривать судьи из Великобритании, Франции и Германии.

Создание трибунала поддерживает и бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

"Собрано множество доказательств, чтобы осудить Путина за преступления против человечности, при этом он не выдвигает никаких доводов в свою защиту", — пояснил Найс.

Сэр Джеффри предупредил, что возникнут сложности со сбором доказательств вины тех, кто стрелял и кто отдавал приказы. Но вину Путина доказать несложно.

"Смертной казни не будет, но ему грозит пожизненное заключение. Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока его не выдадут", — пояснил Найс.

Но это произойдет только в том случае, если Путина отстранят от власти его же ближнее окружение.

Суд над Слободаном Милошевичем

20 лет назад 76-летний Джеффри Найс возглавлял судебное преследование в отношении Слободана Милошевича в Международном уголовном суде.

Президент Сербии ушел из жизни, не дождавшись приговора. В вину ему вменяли 67 пунктов обвинения в геноциде. Преступления против человечности совершались в период распада бывшей Югославии 1991–1999 гг.

Напомним, что путинские соратники создают подспорье для расширения войны в Украине. Бывший посол США в РФ Майк Макфол заявил, что в РФ критикуют военное командование и требуют еще более агрессивных действий.

Ранее Фокус сообщал, что западные аналитики пришли к выводу о том, что Путин загнан в угол, а кампания на Донбассе уже закончена. Главе Кремля приходится думать о собственном выживании.